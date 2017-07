Ιούλιος 13th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Στις εργασίες του Αναπτυξιακού Συνεδρίου Δυτ. Μακεδονίας συμμετείχε ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Γιώργος Δασταμάνης που πραγματοποιήθηκε το διήμερο 11-12 Ιουλίου 2017 στην Κοζάνη. Στο περιθώριο των εργασιών ο Δήμαρχος συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό, κ. Αλέξη Τσίπρα καθώς και με τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρήστο Σπίρτζη παρουσία του Περιφερειάρχη Δυτ. Μακεδονίας, κ. Καρυπίδη και του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και Δυτ. Μακεδονίας κ. Μιχελάκη. Ο Δήμαρχος τους έθεσε απ’ ευθείας την αναγκαιότητα υλοποίησης των βασικότερων αναπτυξιακών έργων της περιοχής μας, όπως η ολοκλήρωση του βόρειου τμήματος του Ε65, η αναβάθμιση του Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας, το φυσικό αέριο καθώς και το Επιχειρησιακό Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΕΣΒΑΑ) Γρεβενών.

Από την πλευρά του ο Πρωθυπουργός αναγνωρίζοντας το δίκαιο των αιτημάτων τόνισε στον Δήμαρχο πώς τόσο το έργο του φυσικού αερίου όσο και η ολοκλήρωση του Ε65 αποτελούν δεσμεύσεις της κυβέρνησης, όπως ανάλυσε και στην ομιλία του κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

This entry was posted on Πέμπτη, Ιούλιος 13th, 2017 at 13:03 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.