Ιούλιος 13th, 2017 by Σταματίνα

Όλοι γνωρίζουμε ότι η δίαιτα είναι μια κουραστική διαδικασία. Για να πετύχει, καταρχάς πρέπει να αποκτήσουμε κίνητρα. Αυτό είναι στην πραγματικότητα το εύκολo μέρος, γιατί η έλλογη απώλεια βάρους συμβάλλει και στην υγεία του οργανισμού και στην ψυχολογική μας διάθεση.

Το δύσκολο μέρος είναι να βρούμε τη σωστή δίαιτα, αυτήν πραγματικά που ταιριάζει στον σωματότυπό μας και να αποφύγουμε τα υπερβολές και τα λάθη, που καταστρέφουν την προσπάθειά μας και μπορεί να αποβούν καταστροφικά. Η σωστή ενημέρωση και η ιατρική βοήθεια είναι σημαντικές σε κάθε περίπτωση, ώστε να αποφεύγετε λάθη που κοστίζουν. 1) Οι παρενέργειες Οι δίαιτες που δεν ακολουθούν ένα σωστά ρυθμισμένο πρόγραμμα μπορεί να έχουν συνέπειες που πολλοί αγνοούν. Μια από τις πιο συνηθισμένες παρενέργειες είναι η βουλιμία. Όταν κάνουμε δίαιτα, συχνά εμποδίζουμε τον εαυτό μας να λαμβάνει ζωτικής σημασίας θρεπτικές ουσίες, ιχνοστοιχεία, και απαραίτητα λίπη. Αυτό το κενό στη συνέχεια δημιουργεί μια ανισορροπία στις χημικές διεργασίες του σώματός και την ορμονική ισορροπία, η οποία με τη σειρά της θα επιφέρει βουλιμία. Συνήθως με την ολοκλήρωση του προγράμματος μιας αυστηρής δίαιτας, επέρχεται χαλάρωση και μαζί ένας ακόρεστος πόθος για κατανάλωση ανθυγιεινών τροφίμων. 2) Αλλαγή του μεταβολισμού Αλλάζοντας τον μεταβολισμό σας, η ανάγκη για πρόσληψη τροφής γίνεται μικρότερη, γεγονός που θα προκαλέσει απότομη αύξηση βάρους, και μάλιστα με απίστευτα γρήγορους ρυθμούς, όταν επιστρέψετε στο κανονικό πρόγραμμα διατροφής. Αυτό συμβαίνει γιατί το σώμα σας, προκειμένου να προστατευτεί, θα ξεκινήσει να αποθηκεύει λίπος,ώστε να συντηρήσει τα επίπεδα της ενέργειας. 3) Συνδυασμός δίαιτας και γυμναστικής Αν ακολουθείτε μια εξαντλητική δίαιτα και ταυτόχρονα γυμνάζεστε, τα πράγματα μάλλον δεν θα πάνε όπως τα φαντάζεστε. Πέρα από τους προφανείς κινδύνους της εξάντλησης και της υπερκόπωσης, συχνά τα αποτελέσματα μπορεί να σας μπερδέψουν, μιας η βελόνα της ζυγαριάς δεν θα κατεβαίνει με τον ρυθμό που ίσως φανταζόσασταν. Μπορεί λοιπόν να χάνετε το λίπος που καταλαμβάνει και τον μεγαλύτερο χώρο στο σώμα σας, όμως οι μύες έχουν πολύ μεγαλύτερη πυκνότητα κι όταν γυμνάζονται, αυξάνουν το βάρος. Για καλύτερα αποτελέσματα λοιπόν, αν δεν βρίσκεστε ήδη σε πρόγραμμα γυμναστικής, πρέπει να ξεκινήσετε την άσκηση, αφού χάσετε τα κιλά που επιθυμείτε.



4) Χάπια διατροφής Η λήψη χαπιών θεωρείται ως ένας πιο σύντομος δρόμος για αποτελεσματική δίαιτα, όμως η αλήθεια είναι ότι τα συμπληρώματα δημιουργούν εξάρτηση και σε ορισμένες περιπτώσεις ακραίο εθισμό, ακόμα και ψυχολογικά προβλήματα. Μερικές από τις πιο συχνές παρενέργειες είναι: αϋπνία, νευρικότητα, πονοκέφαλοι και ξηροστομία. Λόγω της χημικής τους σύστασης, τα χάπια που υπόσχονται να μπλοκάρουν την πρόσληψη λίπους, μπορεί επίσης να προκαλέσουν μια σειρά προβλημάτων, όπως εντερική δυσλειτουργία, διάρροια και κράμπες. 5) Δεν ενσωματώνετε το λίπος στη διατροφή σας Μέχρι τώρα όλοι ξέρουμε ότι το λίπος είναι ο μεγάλος εχθρός της δίαιτας. Νέα στοιχεία όμως έχουν προκύψει σχετικά με τα μεγάλα οφέλη του. Το «καλό» λίπος συμβάλλει ώστε να μένει το δέρμα μας απαλό, παρέχοντας τα απαραίτητα λιπαρά οξέα, και ενεργεί ως αναζωογονητική πηγή καυσίμου. Κυρίως δε δρα ως ένας παράγοντας που σας βοηθά στην απορρόφηση των βιταμινών A, D, E και K, οι οποίες είναι απαραίτητες για το νευρικό σύστημα. Θα πρέπει, όμως, να αναζητήσετε τα μονοακόρεστα και πολυακόρεστα λίπη. Αυτοί οι τύποι των λιπών αυξάνουν την καλή χοληστερόλη HDL, μειώνουν την κακή LDL χοληστερόλη και προστατεύουν από τη συσσώρευση πλάκας στις αρτηρίες σας. Εκτός από την παροχή βασικών Ωμέγα-3 λιπαρών οξέων – τα οποία υποστηρίζουν τη λειτουργία του εγκεφάλου και βοηθούν στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού σας συστήματος και στη βελτίωση της διάθεσής σας – περιέχουν και Ωμέγα-6 λιπαρά οξέα, τα οποία σε μικρές ποσότητες μπορούν να κρατήσουν το δέρμα και τα μάτια σας υγιή. 6) Τα προϊόντα ολικής αλέσεως είναι μια υγιεινή επιλογή; Όλοι γνωρίζουμε ότι τα επεξεργασμένα δημητριακά προσλαμβάνονται από τον οργανισμό αρκετά γρήγορα και λόγω της γρήγορης πέψης, ουσιαστικά προκαλείται μια απότομη αύξηση του σακχάρου στο αίμα. Παρά το γεγονός ότι το σιτάρι ολικής αλέσεως θεωρείται ως μια υγιή εναλλακτική λύση με υψηλή περιεκτικότητα σε ίνες, το πρόβλημα είναι ότι συνήθως αναμιγνύεται με λεπτό αλεύρι, πράγμα που δυστυχώς οδηγεί σε ταχεία αύξηση του σακχάρου του αίματος. Σύμφωνα μάλιστα με μια μελέτη του Χάρβαρντ, διαπιστώθηκε ότι κατά μέσο όρο το ψωμί ολικής αλέσεως έχει γλυκαιμικό δείκτη 71, δηλαδή σχεδόν και το λευκό ψωμί. 7) Η έλλειψη ύπνου Όταν κοιμάστε, το σώμα σας παράγει λεπτίνη (μια ορμόνη που ειδοποιεί το σώμα σας όταν είναι πλήρες). Αντίθετα, όταν στερήστε τον ύπνο, αυξάνονται τα επίπεδα της ορμόνης γκρελίνης, γεγονός που οδηγεί σε υπερκατανάλωση τροφής. Ως εκ τούτου, ο καλός ύπνος καθίσταται ως επιτακτική ανάγκη. Σύμφωνα δε με μια πρόσφατη μελέτη απέδειξε ότι οι γυναίκες που δεν κοιμούνται αρκετά καταναλώνουν κατά μέσο όρο 300 περισσότερες θερμίδες από εκείνες που έχουν επαρκή ύπνο. 8) Η επιλογή της σαλάτας ως υγιεινή εναλλακτική λύση Οι περισσότεροι επιλέγουν σαλάτα για το μεσημεριανό γεύμα, καθώς θεωρείται μια υγιής εναλλακτική λύση. Και πράγματι είναι, αν περιέχει τα σωστά συστατικά. Το πρόβλημα ξεκινάει όταν επιλέγετε λάθος υλικά. Για παράδειγμα, προσθέτοντας σάλτσες στη σαλάτα σας αυξάνονται θερμίδες. Επίσης, τα αποξηραμένα φρούτα κρύβουν σάκχαρα, οπότε καλύτερα να αποφεύγονται. 9) Υπερβολική κατανάλωση υγιεινών τροφών Η υπερκατανάλωση υγιεινών τροφών είναι ολέθρια. Για παράδειγμα, οι ξηροί καρποί περιέχουν ευεργετικά καλά λίπη, τα οποία συμβάλουν και στην καλή λειτουργία της καρδιάς. Το πρόβλημα όμως με την υπερβολική κατανάλωση τους είναι ότι αυτά τα λίπη θα προσθέσουν και βάρος. Το κλειδί, λοιπόν, είναι η ισορροπία. 10) Πρέπει οπωσδήποτε να τρώτε καλό πρωινό Καταρχάς όταν μιλάμε για πρωινό δεν εννοούμε ένα λουκούλλειο γεύμα με μπέικον, βάφλες, κρέπες, ή οτιδήποτε ανθυγιεινό – αλλά για ένα νόστιμο και θρεπτικό σνακ. Να θυμάστε ότι όσο πιο νωρίς πάρετε το πρωινό σας, τόσο πιο αργά μέσα στη μέρα θα σας έρθει η επιθυμία για φαγητό. 11) Δεν είναι όλα τα φρούτα ίδια Τα φρούτα είναι εξαιρετική τροφή, αφού παρέχουν τις βασικές βιταμίνες και μέταλλα. Η διατροφική πυραμίδα συνιστά 2-4 μερίδες φρούτων την ημέρα. Αν όμως δεν καταναλωθούν τα σωστά φρούτα, τότε δεν θα έχετε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ο λόγος; Η υπερβολική κατανάλωση. Η αιτία; Ζάχαρη. Τα περισσότερα φρούτα έχουν χαμηλή βαθμολογία στον γλυκαιμικό δείκτη, αλλά αυτά που έχουν υψηλό, θα προκαλέσουν μια απότομη αύξηση του σακχάρου στο αίμα και έτσι σύντομα θα αισθανθείτε έντονο αίσθημα πείνας. Φρούτα, όπως τα μήλα και τα πορτοκάλια έχουν χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη, ενώ οι μπανάνες, τα καρπούζια και ο ανανάς είναι ψηλά στη λίστα. bovary loading…

This entry was posted on Πέμπτη, Ιούλιος 13th, 2017 at 11:09 and is filed under ΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.