Ιούλιος 13th, 2017 by Σταματίνα

Είναι η μόνη εποχή που οι υποχρεώσεις σας μειώνονται αισθητά και μπορείτε κάπως να χαλαρώσετε και να γεμίσετε τις μπαταρίες σας εν όψει της νέας σεζόν. Ποιες είναι όμως αυτές οι στιγμές και καταστάσεις που απολαμβάνουν οι μαμάδες το καλοκαίρι; Οι μαμάδες το καλοκαίρι απολαμβάνουν…ότι ακριβώς έχουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο για εκείνες. Το χειμώνα τρέχουν από νωρίς το πρωί, μέχρι αργά το βράδυ και δεν προλαβαίνουν καν να ξεκουραστούν, πόσο μάλλον να βρουν χρόνο για εκείνες.



Οι μαμάδες το καλοκαίρι απολαμβάνουν…ότι τα παιδιά τους είναι πιο χαλαρά και ανέμελα, με δεδομένο ότι η σχολική χρονιά έχει τελειώσει. Συν ότι μετά από μήνες θα χρειαστεί πάλι να καταπιαστούν με τα διαβάσματά τους! Οι μαμάδες το καλοκαίρι απολαμβάνουν…ότι μπορούν να περάσουν περισσότερο ποιοτικό χρόνο με τον σύντροφό τους, ακόμα κι αν δεν πάνε διακοπές κάπου. Μέσα στη ροή της καθημερινότητας, τέτοιες στιγμές δεν είναι εύκολο να επιτυγχάνονται σε κάποιες περιπτώσεις.



Οι μαμάδες το καλοκαίρι απολαμβάνουν…το γεγονός ότι οι δουλειές που έχουν να κάνουν μέσα στη ροή της ημέρας μπορούν να προγραμματιστούν με πιο χαλαρά χρονοδιαγράμματα, ιδιαίτερα στην άδεια τους. Οι μαμάδες το καλοκαίρι απολαμβάνουν…ότι έχουν τη δυνατότητα να πάνε διακοπές με την υπόλοιπη οικογένεια και να τρέχουν άλλοι για να τις φροντίζουν και εκείνες απλά χαλαρώνουν κατά το δοκούν! newsbeast loading…

