Ιούλιος 13th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ανοιχτά της Κύπρου βρίσκεται το πλοίο – γεωτρύπανο που μίσθωσε η Total, West Capella, το οποίο μπήκε στο οικόπεδο 11 της κυπριακής ΑΟΖ, φτάνοντας δύο ώρες νωρίτερα από την προκαθορισμένη ώρα, χθες. Σύμφωνα με πληροφορίες του Πολίτη η έναρξη των εργασιών αναμένεται το Σάββατο. Θα πρέπει να προηγηθούν οι εργασίες που αφορούν τη σταθεροποίηση του πλοίου, την πραγματοποίηση τεχνικών ελέγχων και τη σάρωση του βυθού ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα προκληθούν φθορές σε αρχαιολογικά αντικείμενα. Το σημείο της γεώτρησης, Onesiphoros West 1, βρίσκεται περίπου 150 χλμ από τις ακτές της Λεμεσού, και το γεωτρύπανο αναμένετα ινα ξεκινήσει τις εργασίες του από τα 1.698 μέτρα βάθος. Στόχος είναι να τρυπήσει μέχρι τα 4.250 μέτρα κάτω από τον βυθό.

Σύμφωνα με το κυπριακό υπουργείο Περιβάλλοντος αν η γεώτρηση αποτύχει, η Total, θα είναι σε θέση να το ανακοινώσει αρχές Σεπτεμβρίου, ενώ αν εντοπιστεί κοίτασμα θα ανακοινωθεί αρχές Οκτωβρίου. Η πρώτη «κίνηση» της Τουρκίας στην κυπριακή ΑΟΖ μετά τον απόπλου του West Capella από την Τενερίφη καταγράφηκε χθες, με την έκδοση Navtex για δέσμευση μεγάλης θαλάσσιας περιοχής δυτικά της Κύπρου, με σκοπό την πραγματοποίηση στρατιωτικής ναυτικής άσκησης. Την ίδια ώρα, το Μπαρμπαρός παραμένει αγκυροβολημένο στο Tasucu, στα νότια παράλια της Τουρκίας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της κυπριακής κυβέρνησης είναι πιθανή η είσοδος του τουρκικού ερευνητικού πλοίου στην κυπριακή ΑΟΖ, όπως έγινε και στη διάρκεια παλαιότερων γεωτρήσεων. Είναι επίσης πιθανό το Barbaros Hayreddin P να συνοδεύεται από ένα ή περισσότερα πολεμικά πλοία. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με δημοσίευμα του Φιλελεύθερου, το West Capella συνοδεύουν διακριτικά δύο φρεγάτες του πολεμικού ναυτικού της Γαλλίας, οι οποίες συμμετέχουν στην Ειρηνευτική Δύναμη του Λιβάνου.

