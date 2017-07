Ιούλιος 13th, 2017 by Σταματίνα

Απρόσκλητοι επισκέπτες χαλάνε τις διακοπές του Ρονάλντο. Δεν περίμενε ο πορτογάλος σούπερ σταρ να έχουν τέτοια εξέλιξη οι τελευταίες ημέρες των διακοπών του. Η Φορολογική Αστυνομία οργάνωσε ολόκληρη επιχείρηση, με ενόπλους μάλιστα τελωνειακούς, προκειμένου να ελέγξει έγγραφα που αφορούν στον άσο του ποδοσφαίρου, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Hola.



Ενώ επέστρεφε στο σκάφος του, μετά το μεσημεριανό γεύμα με την οικογένειά του σε εστιατόριο της Φορμεντέρα, ένα ισπανικό νησί που ανήκει στο σύμπλεγμα των Βαλεαρίδων, πλησίασε ένα πλοίο της Φορολογικής Αστυνομίας και ένοπλοι άνδρες πλησίασαν με φουσκωτό. Στο εσωτερικό του σκάφους ήταν Κριστιάνο Ρονάλντο , η φίλη του, Τζωρτζίνα Ροντρίγκεζ με άλλους συγγενείς και φίλους οι οποίοι δεν μπορούσαν να πιστέψουν αυτό που συνέβη. Γρήγορα σήκωσαν μια τέντα μέσα στο σκάφος δεδομένου ότι μια φωτογραφική μηχανή ενός τελωνειακού κατάγραφε όλα όσα συνέβαιναν κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης. Ρονάλντο παρέμεινε ήρεμος. Οι επιθεωρητές αφού είδαν τα σχετικά έγγραφα αποχώρησαν αλλά αρνήθηκαν να εξηγήσουν τους ακριβείς λόγους της εφόδου.



Είναι γνωστό ότι ο Κριστιάνο έχει προβλήματα με τις φορολογικές αρχές που τον έχουν βάλει στο στόχαστρο. Σε λίγες ημέρες θα του ανακοινωθεί το πρόστιμο για τα τέσσερα οικονομικά εγκλήματα που διαπράχθηκαν μεταξύ 2011 και 2014 και σκιάζουν θολώνουν τις τελευταίες ημέρες των οικογενειακών διακοπών του στις Βαλεαρίδες Νήσους. Βεβαίως, αυτό ήταν ένα ιδιαίτερο καλοκαίρι αυτό για τον άσο της Ρεάλ. Απέκτησε δίδυμα, η φίλη του Τζωρτζίνα περιμένει μωρό και τώρα αυτή η επιχείρηση στο γιοτ δεν είναι το καλύτερο για φινάλε διακοπών. iefimerida loading…

