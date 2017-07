Ιούλιος 13th, 2017 by Σταματίνα

Οι ανέσεις του σπιτιού, τα hangovers, το ντύσιμο και η οργάνωση νταντάς και μεταφοράς αποτελούν τους κύριους λόγους που αποθαρρύνουν τους μεγαλύτερους σε ηλικία υποψήφιους clubbers. Μια νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Mixmag αποκάλυψε πως η ηλικία των 37 είναι αυτή στην οποία οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν ότι δεν τους ταιριάζει πια το clubbing. Η ίδια έρευνα έδειξε πως ο κόσμος αρχίζει να προτιμά να μείνει σπίτι από τα να βγει έξω για διασκέδαση από τα 31. Σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Currys PC World, οι κύριοι λόγοι που οι 37 και άνω αποφεύγουν το clubbing είναι τα hangovers, το ότι πρέπει να «στολιστούν» κατάλληλα, καθώς και να κανονίσουν για νταντά (εφόσον έχουν παιδιά) και οργανώσουν τη μεταφορά με ταξί. Η έρευνα αναγνωρίζει πως κάποια στιγμή αρχίζουμε να εκτιμούμε περισσότερο τις ανέσεις του σπιτιού από μια χαώδη κοινωνική ζωή. Παράλληλα, η τεχνολογία και τα μέσα που διαθέτει το μέσο νοικοκυριό έχουν ως αποτέλεσμα να είναι πιο «εύκολο» για κάποιον να μείνει σπίτι, αφού, πέραν της τηλεόρασης, υπάρχει το internet που προσφέρει κοινωνική δικτύωση, αγορές και gaming από την άνεση ενός καναπέ.



