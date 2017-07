Ιούλιος 13th, 2017 by Σταματίνα

Η κουρτίνα του μπάνιου μπορεί εύκολα να πιάσει μούχλα στο τελείωμά της, λόγω της υγρασίας που συσσωρεύει εκεί από τα καθημερινά ντους. Για τον καθαρισμό της, είτε αυτή είναι υφασμάτινη είτε πλαστική, υπάρχει λύση και μάλιστα οικονομική και εύκολη ώστε να την καθαρίζετε συχνά.

Τι θα χρειαστείτε για τον καθαρισμό: – Υγρό πιάτων – Σόδα μαγειρικής – Σκληρή βούρτσα (αυτή που πλένουμε τα χαλιά) – Απορρυπαντικό πλυντηρίου Αρχίστε το καθάρισμα: Ετοιμάζετε ένα μείγμα με ίσα μέρη υγρού πιάτων και σόδας, περίπου 3 κουταλιές της σούπας. Βάζετε την κουρτίνα μέσα στη μπανιέρα και σκορπάτε το μείγμα αυτό, που μοιάζει σαν πάστα, σε όλα τα επίμαχα σημεία και κυρίως στο τελείωμα.



Τρίβετε με τη βούρτσα πολύ καλά. Χωρίς να ξεβγάλετε, τοποθετείτε την κουρτίνα στο πλυντήριο ρούχων. Βάζετε απορρυπαντικό και μαλακτικό κανονικά και επιλέγετε δυνατή θερμοκρασία. Μόλις τελειώσει το πρόγραμμα, απλώνετε στον ήλιο να στεγνώσει. baby loading…

This entry was posted on Πέμπτη, Ιούλιος 13th, 2017 at 16:13 and is filed under Χωρίς κατηγορία. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.