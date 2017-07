Ιούλιος 13th, 2017 by Σταματίνα

Όλοι θέλουμε το σπίτι μας να μυρίζει σαν φρεσκοπλυμμένα σεντόνια ή σαν δωμάτιο ξενοδοχείου. Δηλαδή με ένα άρωμα φρεσκάδας που θυμίζει πούδρα ή θαλασσινό αεράκι. Συνήθως βέβαια, και ειδικά τους θερμούς μήνες, το σπίτι περισσότερο θα λέγαμε ότι μυρίζει με αυγά τηγανιτά ή τέλος πάντων το φαητό που φτιάξαμε την ίδια μέρα. Πως μπορείτε να κάνετε το σπίτι σας να μυρίζει σαν να το καθαρίσατε πριν πέντε λεπτά;



Σε κανέναν δεν αρέσει να μπαίνει στο σπίτι του και να του έρχονται μυρωδιές φαγητού (όχι φρεσκομαγειρεμένου, αλλά χτεσινού) ή παπουτσιών ή σκουπιδιών (πόσο μάλλον αν περιμένει κι επισκέψεις!), αλλά με τη ζέστη και την υγρασία οι μυρωδιές εντείνονται.



Βρήκαμε το κόλπο-αντίδοτο. Και για την ακρίβεια, το κόλπο όχι απλώς για να εξαφανίσετε τις δυσάρεστες μυρωδιές, αλλά να κάνετε το σπίτι σας να μυρίζει με καθαρό δωμάτειο πεντάστερου ξενοδοχείου. Είναι εξαιρετικά απλό και δίνει ένα λεμονένιο άρωμα που εκπέμπει φρεσκάδα και καθαριότητα. Πώς θα το πετύχετε; Σε ένα κατσαρολάκι, προσθέστε νερό και μια χούφτα ροδέλες από λεμόνι. Βάλτε το να βράζει σε χαμηλή φωτιά και αφήστε το για μία ώρα χωρίς (προφανώς) να ανοίξετε τον απορροφητήρα. Οι υδρατμοί που διαχέονται εξουδετερώνουν τις υπόλοιπες μυρωδιές. Για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα, αν καθαρίσετε τα πατώματα με ηλεκτρική σκούπα, προσθέστε 3-4 σταγόνες χυμό λεμονιού μέσα στην σακούλα της σκούπας. Φυσικά, πάντα υπάρχουν και τα αρωματικά κεριά, αλλά δεν είναι ωραίο να ξέρεις κι ένα κόλπο που κάνει την ίδια δουλειά με λιγότερο από 1 ευρώ; bovary loading…

This entry was posted on Πέμπτη, Ιούλιος 13th, 2017 at 19:53 and is filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.