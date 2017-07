Ιούλιος 13th, 2017 by Σταματίνα

Tα έχουμε δοκιμάσει όλα. Αντικουνουπικά, κλιματιστικά, δροσερά ρούχα… Για να κοιμόμαστε καλύτερα. Μήπως τελικά η πιο έξυπνη λύση είναι να επενδύσουμε στα «σωστά» σεντόνια; Της Σάντυς Τσαντάκη. Το να αλλάξουμε σεντόνια είναι ο πιο γρήγορος και εύκολος τρόπος για να γίνει αυτομάτως πιο δροσερό το κρεβάτι μας και η κρεβατοκάμαρα μας. Το κρεβάτι δεσπόζει στον χώρο μας, οπότε μόλις αλλάξουμε το σεντόνι, αυτομάτως ανανεώνεται και ο χώρος.



Οπότε καλύτερα να εναρμονιζόμαστε με τη σεζόν. Το καλοκαίρι θέλουμε κάτι που είναι ανάλαφρο και φιλικό προς το σώμα μας. Σε τι μεταφράζεται αυτό; Σε λινό και κοτόν. Σεντόνια που αναπνέουν, είναι απορροφητικά, μας κρατούν δροσιά το καλοκαίρι, μας ζεσταίνουν τον χειμώνα. Και ειδικά το λινό, αποτελεί ιδανική λύση, αν υπάρχει και σύντροφος στο κρεβάτι, καθώς αν ένας από τους δύο ζεσταίνεται ή κρυώνει πιο εύκολα, τότε ταιριάζει και στις δύο περιπτώσεις, γιατί προσαρμόζεται ανάλογα.



Και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε την καλοκαιρινή κουβέρτα, για ασφάλεια, αγκαλιά και θαλπωρή. Μαζί με μια παγοκύστη στα σημεία πίεσης, μπορεί να κάνει θαύματα. Αρκεί να βγαίνει το ένα πόδι απέξω, κάθε τόσο, για να ξέρουμε τι …καιρό έχει. Νύχτα και μέρα. clickatlife loading…

