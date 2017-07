Ιούλιος 13th, 2017 by Σταματίνα

Και οι ιατρικές δαπάνες θα συνυπολογίζονται από εφέτος στο «χτίσιμο» του αφορολόγητου ποσού εισοδήματος. Αυτό προβλέπει απόφαση που υπέγραψε η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου και η οποία σύντομα πρόκειται να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.



Ειδικότερα, εκτός από τις δαπάνες που αφορούν τις επισκέψεις σε γιατρούς και τα νοσήλια, θα μετρούν για το αφορολόγητο και οι δαπάνες για φαρμακευτικά προϊόντα. Πρόκειται για όλες τις δαπάνες που περιλαμβάνονται στον Δείκτη Υγεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο οποίος είχε εξαιρεθεί από τις δαπάνες για αφορολόγητο δεδομένου ότι μέχρι πέρυσι οι φορολογούμενοι είχαν ειδική έκπτωση από τον φόρο ( 10%) για τις ιατρικές δαπάνες τους. Ωστόσο η φοροαπαλλαγή αυτή καταργήθηκε με αποτέλεσμα να προκύψει η ανάγκη κάλυψης του τομέα αυτού τόσο για τους φορολογούμενους όσο και για λόγους αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής.



Μεταξύ άλλων στις δαπάνες αυτές – εκτός από τις επισκέψεις σε γιατρούς και τα νοσήλια- που από φέτος θα λαμβάνονται υπόψη για το χτίσιμο του αφορολόγητου ποσού εισοδήματος περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και αυτές που αφορούν τα ακόλουθα είδη: Φακοί επαφής και υγρά καθαρισμού

Τεστ εγκυμοσύνης, προφυλακτικά, οινόπνευμα καθαρό

Ιατρικά προϊόντα

Γυαλιά μυωπίας

Πατερίτσες, πιεσόμετρο, ζώνες παθήσεων

Θεραπευτικές συσκευές και εξοπλισμός

Οδοντιατρικές υπηρεσίες (σφράγισμα, λεύκανση, καθαρισμός δοντιών, τοποθέτηση θήκης)

Μικροβιολογικές εξετάσεις

Φυσιοθεραπεία

