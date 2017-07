Ιούλιος 13th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Η έκδοση του τμήματος Ιστορίας της ΚΕ του ΚΚΕ περιλαμβάνει κείμενα και ντοκουμέντα της περιόδου 1967-1974 – ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 11:30 πμ στο ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ



Η Κομματική Οργάνωση Δεσκάτης του ΚΚΕ πραγματοποιεί εκδήλωση παρουσίαση της έκδοσης, φέτος που είναι η χρονιά που συμπληρώνονται 50 χρόνια από το στρατιωτικό πραξικόπημα της 21ης Απριλίου του 1967 και την εγκαθίδρυση της στρατιωτικής δικτατορίας που κράτησε 7 χρόνια μέχρι το 1974.

Η έκδοση αυτή είναι μια συμβολή στη μελέτη της Ιστορίας του Εργατικού Κινήματος στη χώρα μας και Διεθνώς, προσφέρεται για να αντλήσουμε πολύτιμη πείρα για την οργάνωση της πάλης σήμερα. Στις σύγχρονες συνθήκες με έντονο τον απόηχο της οικονομικής κρίσης, με την όξυνση των αντιθέσεων μεταξύ τμημάτων του κεφαλαίου για τη μοιρασιά της “χασούρας” από την κρίση , για τη μοιρασιά της πίτας των κερδών, σε συνθήκες που εντείνεται η επίθεση σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων ,με πιο πρόσφατο το 4ο Μνημόνιο που έφερε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, σε συνθήκες όξυνσης των ανταγωνισμών μεταξύ των ιμπεριαλιστικών χωρών και ενώσεων, σήμερα που κυριαρχούν οι λογικές που λένε” τίποτα δεν αλλάζει με τους αγώνες και τις απεργίες”, “ότι και να κάνουμε θα περάσουν τα μέτρα και τους σχεδιασμούς τους”, έχει αξία η εργατική τάξη, ο λαός , η νεολαία να δούμε τη δυνατότητα που έχει το εργατικό λαϊκό κίνημα να υψώσει το ανάστημά του, να βάλει τη σφραγίδα του στις εξελίξεις. Είναι σημαντικό να κρατηθεί ως βασικό συμπέρασμα από την έκδοση είναι ότι η εργατική τάξη, ο λαός έχει αστείρευτες δυνάμεις, μέσα από την οργανωμένη δράση. Έτσι ξεπέρασε το καθεστώς της τρομοκρατίας, αψήφησε το καθεστώς της Χούντας που φαινόταν “ανίκητο”, οργάνωσε μεγάλους αγώνες για να βελτιώσει τη ζωή του, να βάλει τη σφραγίδα του στην ανατροπή της δικτατορίας. Οι κομμουνιστές , το ΚΚΕ, η πολύ νέα τότε ΚΝΕ είχαν καθοριστική και πρωτοπόρα συμβολή στην οργάνωση της πάλης του λαού, οργάνωσαν τον αντιδικτατορικό αγώνα ιδρύοντας αντιδικτατορικές οργανώσεις. H έκδοση αυτή είναι σήμερα επίκαιρη όσο ποτέ ακριβώς γιατί αποδεικνύει ότι οι λαοί με τους αγώνες τους μπορούν να αναμετρηθούν με φαινομενικά «πάνοπλους» αντιπάλους. Να βάλουν την σφραγίδα τους στις εξελίξεις! Η έκδοση θα παρουσιαστεί : την Κυριακή 16 Ιουλίου στις 11:30πμ, στο Δημαρχείο Δεσκάτης

Την παρουσίαση θα κάνει ο Γιώργος Στραβού, μέλος της ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας του ΚΚΕ. ΚΟ Δεσκάτης ΤΟΥ ΚΚΕ



