Ιούλιος 13th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, για την εορτή του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, τελέστηκε στο παρεκκλήσι του Αγίου, στο χωριό Κέντρο Γρεβενών, την Τρίτη 11 Ιουλίου 2017, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γρεβενών κ. Δαβίδ και με τη συμμετοχή πολλών ιερέων της Μητροπόλεως, Δημοτικών αρχόντων των Γρεβενών και πολλών ευλαβών και φιλάγιων πιστών. Κατά τη διάρκεια του Πανηγυρικού Εσπερινού τελέστηκε Αρτοκλασία και ο Σεβασμιώτατος μίλησε για τον Άγιο Παΐσιο στους πιστούς. Μετά το πέρας του Εσπερινού ακολούθησε κέρασμα σε όλο τον κόσμο, στον χώρο δίπλα απ’ το παρεκκλήσι.







