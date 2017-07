Ιούλιος 13th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Λουκέτο πέρασαν εφοριακοί στις καντίνες στη νήσο Χρυσή στην Ιεράπετρα. Οργιο φοροδιαφυγής διαπίστωσαν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί στη νήσο Χρυσή στην Ιεράπετρα. Κατά τους ελέγχους που διενήργησαν χθες διαπίστωσαν ότι οι καντίνες του νησιού τους δύο τελευταίους μήνες δεν είχαν κόψει 16.546 αποδείξεις. Και για αυτό το λόγο έβαλαν σε όλες λουκέτο.

Εκτός της παράβασης της μη κοπής αποδείξεων οι ελεγκτές διαπίστωσαν και άλλες παρανομίες όπως και παράνομες ταμειακές μηχανές που δεν ήταν δηλωμένες. Οι εφοριακοί παριστάνοντας τους λουόμενους κατάλαβαν ότι υπήρχαν στο σημείο τέσσερις καντίνες, με πέντε ταμειακές, αλλά μία επιχείρηση. Σύμφωνα με το flashnews.gr όταν οι ελεγκτές πήραν την πρώτη ταμειακή στα χέρια τους και έκαναν έλεγχο διαπίστωσαν ότι η ταμειακή έκοβε αποδείξεις, αλλά σε ένα ανύπαρκτο ΑΦΜ, σε ένα σουβλατζίδικο, σε άλλη πόλη που είχε κλείσει τα τελευταία δύο χρόνια. Τότε ο υπεύθυνος του καταστήματος κλείδωσε τις υπόλοιπες ταμειακές και μάλιστα χρειάστηκε η επέμβαση της αστυνομίας για να μπορέσει να πάρει τις υπόλοιπες ταμειακές που έκοβαν αποδείξεις – φαντάσματα. Υπενθυμίζεται πως αντίστοιχες παραβάσεις στις καντίνες της Χρυσής είχαν βεβαιωθεί και πέρυσι, σε μια επιχείρηση η οποία ναι μεν ανήκει σε ιδιώτη, ο οποίος όμως την ενοικιάζει από τον δήμο Ιεράπετρας. Αναστάτωση και σήμερα στο νησί Εντωμεταξύ ο εκνευρισμός στο πανέμορφο αυτό νησί περίσσεψε σήμερα καθώς οι καντίνες ήταν μεν κλειστές, αλλά κανείς από τους υπευθύνους δεν ενημέρωνε τους τουρίστες για το ότι δεν θα βρουν ούτε νερό, πριν μπουν στα καραβάκια. Υπάλληλοι της σφραγμισμένης επιχείρησης προσπάθησαν να μαζέψουν τις ξαπλώστρες ωστόσο αντέδρασαν οι λουόμενοι οι οποίοι αφού πλήρωσαν το δημοτικό τέλος του ενός ευρώ, βρέθηκαν αποκλεισμένοι σε ένα νησί που δεν είχαν ούτε νερό, αλλά ούτε και κάπου σκιερά να καθίσουν. @Shutterstock Flashnews.gr, iefimerida.gr



