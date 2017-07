Ιούλιος 13th, 2017 by Σταματίνα

Μια διαφορετική υποδοχή ετοίμασαν στον Αλέξη Τσίπρα εργαζόμενοι της ΔΕΗ στην Κοζάνη.



Ειδικότερα, αυτή την ώρα βρίσκονται στο εξωτερικό του Εκθεσιακού Κέντρου στα Κοίλα Κοζάνης έχοντας φέρετρο και κηδειόχαρτα καθώς εκεί πρόκειται να προσέλθει ο πρωθυπουργός για να πραγματοποιήσει την προγραμματισμένη ομιλία κατά την επίσκεψή του στο νομό.



Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, τα μέλη του Σωματείου Εργαζομένων στη ΔΕΗ «Σπάρτακος», έφεραν το φέρετρο και τα κηδειόχαρτα για να υποστηρίξουν ότι «παρουσία του Πρωθυπουργού «θάβεται» σήμερα η ΔΕΗ, η περιοχή και κάθε αναπτυξιακή προοπτική». iefimerida loading…

