Ιούλιος 13th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ποιοί δρόμοι παραμένουν κλειστοί Ξεκινούν σήμερα Πέμπτη οι εργασίες του 1ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας-Σερβίας και η 1η Τριμερής Σύνοδος Κορυφής Ελλάδας-Σερβίας-Βουλγαρίας, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, θα συμμετάσχει, επικεφαλής της ελληνικής κυβερνητικής αντιπροσωπίας στις συνόδους ενώ θα έχει και κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπή, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, στο περιθώριο της τελετής αναγόρευσης σε επίτιμο διδάκτορα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Το αναλυτικό πρόγραμμα έχει ως εξής: 10:05 Διμερής συνάντηση του Πρωθυπουργού, Α. Τσίπρα, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς

Παράλληλες διμερείς συναντήσεις των ομολόγων Υπουργών Ελλάδας-Σερβίας για την οικονομία, της υποδομές και μεταφορές, την ενέργεια, τον τουρισμό, την ασφάλεια και τη μετανάστευση 11:15 Υπογραφή συμφωνιών 11:30 Κοινή συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, και του Προέδρου της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς 12:00 Ολομέλεια του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Σερβίας 16:35 Διμερής συνάντηση του Πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, και του Πρωθυπουργού της Βουλγαρίας, Μπόικο Μπορίσοφ 16:50 Τριμερής συνάντηση των Ηγετών Ελλάδας-Σερβίας-Βουλγαρίας 17:45 Κοινές δηλώσεις των Ηγετών Ελλάδας-Σερβίας-Βουλγαρίας προς τα ΜΜΕ 18:15 Δείπνο εργασίας των Ηγετών Ελλάδας-Σερβίας-Βουλγαρίας 19:30 Διμερής συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ 20:00 Παρουσία του Πρωθυπουργού στην τελετή αναγόρευσης του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Νομικής του ΑΠΘ. Ποιοί δρόμοι παραμένουν κλειστοί Ενόψει των επίσημων συναντήσεων όπως ανακοινώθηκε από τη διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης θα ισχύσουν οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: – Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων στο δεξιό κατά τη φορά κίνησης των οχημάτων μέρος του οδοστρώματος της λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου, στο τμήμα της από τη συμβολή της με την οδό Β.Χατζή μέχρι το ύψος του πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής του δήμου Θεσσαλονίκης, έως 14:00 ώρα της Παρασκευής. – Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων εκατέρωθεν της οδού Αγίας Τριάδος, στο τμήμα της από τη συμβολή της με τη λεωφόρο Μ.Αλεξάνδρου μέχρι τη συμβολή της με την οδό Β.Γεωργίου, έως 14:00 ώρα της Παρασκευής. – Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων εκατέρωθεν της οδού Μαρίας Κάλλας στο τμήμα της από τη συμβολή της με την οδό Γεωργίου Παπανδρέου μέχρι τη συμβολή της με την οδό 25ης Μαρτίου, έως 23:59 ώρα της Πέμπτης. – Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων εκατέρωθεν της οδού 25ης Μαρτίου, στο τμήμα της από τη συμβολή της με την οδό Μαρία Κάλλας μέχρι τη συμβολή της με την οδό Γ.Παπανδρέου, έως 23:59 ώρα της Πέμπτης. – Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων εκατέρωθεν της οδού Ναπ. Ζέρβα, στο τμήμα της από τη συμβολή της με τη λεωφόρο Στρατού μέχρι τη συμβολή της με την οδό Βασ. Γεωργίου, από ώρα 06:00 της Πέμπτης έως 23:59 ώρα της ιδίας ημέρας. – Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων εκατέρωθεν της οδού Γκύζη, στο τμήμα της από τη συμβολή της με τη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου μέχρι τη συμβολή της με την οδό Βασ. Γεωργίου, από ώρα 06:00 της Πέμπτης 13-07-2017 έως 23:59 ώρα της ιδίας ημέρας. – Απαγορεύεται, όπου επιτρέπεται, η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων εκατέρωθεν της οδού Λύτρα, στο τμήμα της από τη συμβολή της με την οδό Βασ. Γεωργίου μέχρι τη συμβολή της με τη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, από ώρα 06:00 της Πέμπτης έως 23:59 ώρα της ιδίας ημέρας. iefimerida

