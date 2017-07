Ιούλιος 13th, 2017 by Σταματίνα

Πονοκέφαλο σε εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων αναμένεται ναφέρουν το Πιστοποιητικό Απόδοσης Κτιρίου και η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου.



Και αυτό διότι η απόκτησή τους προϋποθέτει αρκετές χρονοβόρες διαδικασίες σε πολεοδομίες και άλλες δημόσιες υπηρεσίες αλλά και ένα επιπλέον κόστος για τον οικογενειακό προϋπολογισμό, αφού οι ιδιοκτήτες ακινήτων αναγκαστικά θα απευθυνθούν σε ιδιώτες μηχανικούς. Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα του Ελεύθερου Τύπου, πληθώρα αντιδράσεων έχει προκαλέσει το «χαράτσι» που έρχεται με την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, το οποίο θα υποχρεώνονται να καταβάλλουν ανά πέντε χρόνια όλοι οι ιδιοκτήτες για να δηλώνουν την ακίνητη περιουσία τους, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για ποσά μεγαλύτερα των 500 ευρώ.



Στην ουσία η ταυτότητα κτιρίου είναι ένας φάκελος που θα περιλαμβάνει μια σειρά εγγράφων και στοιχείων για κάθε κτίριο. Θα γίνεται απαραίτητα με τη συμβολή μηχανικού ο οποίος θα συγκεντρώνει και θα εκδίδει τα συγκεκριμένα έγγραφα, θα τα περνάει στο εν λόγω σύστημα και κάθε 5 χρόνια θα πραγματοποιεί ελέγχους επί πληρωμή, ώστε να διαπιστώσει αν όλα τηρούνται κατά το γράμμα του νόμου. Αν στο ενδιάμεσο διάστημα υπάρξουν αυθαιρεσίες μη καταγεγραμμένες θα προβλέπονται βαριά πρόστιμα (από 2.000 ευρώ έως 20.000 ευρώ ανάλογα με το παράπτωμα) τόσο στους μηχανικούς. όσο και στους πολίτες.

