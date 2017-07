Ιούλιος 13th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Μια όμορφη λατρευτική ευκαιρία είχαν οι φιλέορτοι πιστοί των Γρεβενών, το βράδυ της Τρίτης, 11 Ιουλίου 2017, καθώς τελέστηκε Ιερά Αγρυπνία για την εορτή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Βαροσίου. Το φως των κεριών, το Αγιορείτικο τυπικό, οι ωραίες ψαλμωδίες και το ευώδες θυμίαμα, δημιούργησαν ατμόσφαιρα θρησκευτικής κατάνυξης και ευλάβειας. Η Αγρυπνία ξεκίνησε με τον Πανηγυρικό Εσπερινό μετ’ Αρτοκλασίας και ακολούθησε ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία.



Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας διαβάστηκε η ευχή των κολλύβων, προς τιμήν του εορταζομένου Αγίου Παϊσίου, τα οποία στη συνέχεια μοιράστηκαν σ’ όλο το εκκλησίασμα. Στην Αγρυπνία συμμετείχε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γρεβενών κ. Δαβίδ, ιερείς της Μητροπόλεώς μας καθώς και πλήθος ευλαβών Γρεβενιωτών.

