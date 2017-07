Ιούλιος 13th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Ο Δήμος Γρεβενών σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προχωρά στην σύνταξη μελετών με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση 18 σχολείων της πόλης μας. Θα πραγματοποιηθούν θερμομονώσεις εξωτερικών τοίχων και οροφών, αντικατάστασεις κουφωμάτων, καθώς και παρεμβάσεις στα συστήματα θέρμανσης και ηλεκτροφωτισμού.



Μετά τις παρεμβάσεις στο ΕΠΑΛ Γρεβενών που πραγματοποιήθηκαν φέτος, στο επόμενο διάστημα αναμένεται η δημοπράτηση 18 σχολείων.

Οι μελέτες εκπονούνται από το ΤΕΙ Δυτ.Μακεδονίας σε συνεργασία με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου.Η χρηματοδότηση γίνεται από πόρους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Στόχος είναι ο Δήμος να παρουσιάσει ετοιμότητα στα νέα μέτρα του ΕΣΠΑ που θα προκηρυχθούν.

