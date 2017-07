Ιούλιος 13th, 2017 by Χρήστος Μίμης

ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ…



Σύμφωνα με δήλωση του Δημάρχου Γρεβενών Γιώργου Δασταμάνη, εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας το Τοπικό Ρυμοτομικό Σχέδιο του Αστρονομικού Πάρκου Όρλιακα που πρόκειται να κατασκευαστεί στο Ζιάκα Γρεβενών. Η θετική αυτή εξέλιξη ήρθε μετά την έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που υποβλήθηκε στο αρμόδιο Υπουργείο από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών όπως ζητήθηκε προς συμπλήρωση του αρχικού φακέλου. Το επόμενο διάστημα αναμένεται και επίσημα η έκδοση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος το οποίο αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επικαιροποίηση – συμπλήρωση των μελετών που απαιτούνται ώστε να επανακαθορισθεί ο προϋπολογισμός του και να εκδοθεί η ανάλογη πρόσκληση δημοπράτησης του έργου από την Διαχειριστική Αρχή του ΕΣΠΑ 2014-2020 της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας.

Ο Δήμος Γρεβενών πέρα από την αντιμετώπιση των ζητημάτων της καθημερινότητας, συνεχίζει με σταθερά και αποτελεσματικά βήματα την διεκδίκηση των μεγάλων έργων υποδομής και ανάπτυξης που μοναδικό ιδιοκτήτη έχουν τους πολίτες του τόπου μας. Δήμος Γρεβενών- Municipality of Grevena

