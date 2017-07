Ιούλιος 13th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Είναι η στιγμή της δολοφονίας του 22χρονου Αμερικανού τουρίστα, οι στιγμές πριν και μετά την τραγωδία στον Λαγανά της Ζακύνθου. Αδιάψευστος μάρτυρας της ωμής βίας και των ανελέητων δολοφονικών χτυπημάτων που δέχτηκε ο Μπακαρί Χέντερσον είναι το βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταστήματος της περιοχής. Ο άτυχος νεαρός φοβισμένος τρέχει να ξεφύγει από τους διώκτες του, ωστόσο μια δυνατή κλοτσιά τον ρίχνει στον δρόμο και μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτων μία ομάδα γεροδεμένων ανδρών τον χτυπάει ανελέητα με κλοτσιές και μπουνιές. Χτυπήματα σε σώμα και κεφάλι που στοίχισαν τη ζωή στον 22χρονο Αμερικανό. Το 15λεπτο βίντεο δημοσιεύθηκε από το protothema.gr.

Μετά από περίπου 30 δευτερόλεπτα, ύστερα από πολύ δυνατά χτυπήματα και ενώ ο νεαρός βρίσκεται στο έδαφος χωρίς τις αισθήσεις του οι, δράστες σταματούν. Περαστικοί και κυρίως κοπέλες που βρίσκονται σημείο προσπάθησαν να τους σταματήσουν, άλλες έπιαναν το κεφάλι τους και άλλες έκλαιγαν. Ο Μπακαρί δεν κινείται, κάποιος προσπαθεί να του κάνει μαλάξεις για να τον συνεφέρει, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Μέσα σε πέντε λεπτά έρχεται ασθενοφόρο και παραλαμβάνει τον 22χρονο, που πλέον δεν ζει.



