Ιούλιος 13th, 2017 by Σταματίνα

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας προχωρά σε ανάκλησηαυτοκινήτων μάρκας SEAT και SKODA για τεχνικά προβλήματα.



Ειδικότερα:



Ανακαλούνται 1689 οχήματα Leon (τύπου 1P) μοντέλο 2009, εντός του εύρους αρ. πλαισίων: από VSSZZZ1PZ9R000001 έως VSSZZZ1PZ9R513649 και 180 οχήματα τύπου 5Pμοντέλο 2009, εντός του εύρους αρ. πλαισίων: από VSSZZZ5PZ9R000001 έως VSSZZZ5PZ9R509168 λόγω πιθανής βλάβης στο ABS. Περισσότερες πληροφορίες στο 800 11 80000. Για τον ίδιο λόγο (πιθανό πρόβλημα στο ABS) ανακαλούνται επίσης 186 οχήματα SKODA Octavia II και Superb II, παραγωγής από 2004 έως 2013. Πληροφορίες στο 210 9981081. newsbeast loading…

