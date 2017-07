Ιούλιος 13th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Χωρίς να αναφερθεί ειδικά για τα Γρεβενά, ο Πρωθυπουργός της χώρας Αλέξης Τσίπρας, μίλησε στο εκθεσιακό κέντρο στα Κοίλα Κοζάνης…



«Σήμερα καταφέρνουμε να γυρίσουμε την Ελλάδα στη κανονικότητα των χωρών με έλλειμμα κάτω του 3% και βγαίνουμε από τη λίστα των χωρών που αποτελούν ειδική περίπτωση, με έλλειμμα μόλις 1,2% για το 2017 και πρόβλεψη για πλεόνασμα 0,6% το 2018″

«Εξαιρετική είδηση, με ιδιαίτερο συμβολισμό και ένα ακόμα «καθοριστικό βήμα» για την οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση, χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας την ανακοίνωση από το Επίτροπο Οικονομικών Πιερ Μοσκοβισί του τερματισμού της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος για την Ελλάδα, τονίζοντας πως αυτή αποτελεί και την απάντηση στους καταστροφολόγους.

«Πρόκειται για μια εξαιρετική είδηση με ιδιαίτερο συμβολισμό. Ιδίως αν αναλογιστεί κανείς ότι στη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος η Ελλάδα μπήκε το 2009, λίγο πριν μπει στα μνημόνια, με έλλειμμα τότε 15,1% του ΑΕΠ», είπε ο κ. Τσίπρας κατά την ομιλία του στο αναπτυξιακό συνέδριο Δυτικής Μακεδονίας και σημείωσε: «Σήμερα καταφέρνουμε να γυρίσουμε την Ελλάδα στη κανονικότητα των χωρών με έλλειμμα κάτω του 3% και βγαίνουμε από τη λίστα των χωρών που αποτελούν ειδική περίπτωση, με έλλειμμα μόλις 1,2% για το 2017 και πρόβλεψη για πλεόνασμα 0,6% το 2018. Πρόκειται για ακόμα ένα καθοριστικό βήμα για την οριστική μας έξοδο από την κρίση και την επιτροπεία που επιβεβαιώνει την σταθερή μας πορεία και την επιστροφή της χώρας στην κανονικότητα. Διότι μετά από μια μακρά περίοδο καταστροφικής ύφεσης, η ελληνική οικονομία μεταβαίνει στην περίοδο της δυναμικής ανάκαμψης, της ανάπτυξης και της ανάκτησης της εμπιστοσύνης». Και το σημαντικότερο, είπε ο πρωθυπουργός είναι «ότι δε ξεπερνάμε μόνο τους δημοσιονομικούς στόχους, αλλά αναβαθμίζουμε και το θεσμικό πλαίσιο δημοσιονομικής διαχείρισης ενισχύοντας τη διαφάνεια και τη λογοδοσία στη διαχείριση του δημόσιου χρήματος». Παράλληλα ο κ. Τσίπρας απάντησε στη Νέα Δημοκρατία, λέγοντας: «Εμείς, λοιπόν, αφήνουμε πίσω τους καταστροφολόγους και τους κινδυνολόγους και κοιτάμε μπροστά. Τους καταστροφολόγους και κινδυνολόγους που έκαναν πολιτική με ελλείμματα της τάξης του 15% και παρόλα αυτά κατάφεραν, γιατί περί κατορθώματος πρόκειται, να τα σπαταλάνε δίχως να αφήσουν πίσω τους κοινωνικό κράτος, δημόσιες υποδομές, μια στοιχειώδη αναπτυξιακή ραχοκοκκαλιά για την ελληνική οικονομία». “Από την Κοζάνη, ξεκινά μια πολύ φιλόδοξη προσπάθεια για την εκπόνηση των 13 περιφερειακών αναπτυξιακών Σχεδίων, από τη περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, που αποτελεί την ενεργειακή πηγή που στηρίζει ολόκληρη την Ελλάδα. Κάποιες περιφέρειες όπως οι δικές σας που προσέφεραν στον πλούτο της χώρας έμειναν παραμελημένες Η ανάπτυξη έχει νόημα, όταν τα οφέλη της διαχέονται στην κοινωνία, όταν απαντά στα σοβαρά προβλήματα του σήμερα: Την ανεργία, την μετανάστευση νέων επιστημόνων στο εξωτερικό, την πληθυσμιακή και παραγωγική συρρίκνωση της υπαίθρου την αδρανοποίηση και την υπολειτουργία ολόκληρων παραγωγικών κλάδων της οικονομίας μας. Χρειαζόμαστε ένα μοντέλο ανάπτυξης που θα είναι βιώσιμο, ανταγωνιστικό αλλά και κοινωνικά δίκαιο, που θα οδηγεί σε αύξηση της απασχόλησης και θα παράγει θέσεις σταθερής και αξιοπρεπούς εργασίας. Το αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας χαρακτηρίστηκε από παθογένειες που πλέον είναι γνωστές σε όλους μας η αποσπασματικότητα και η αναποτελεσματικότητα. Η απουσία σχεδιασμού, η αδιαφορία η ανεπάρκεια, η αδιαφάνεια, η διαπλοκή και οι πελατειακές σχέσεις και η υποταγή σε επικίνδυνες ιδεοληψίες που θεωρούν ότι το κλειδί για την ανάπτυξη είναι οι χαμηλοί μισθοί, η απορρύθμιση της αγοράς εργασίας και οι ελαστικές μορφές απασχόλησης. Για να συγκαλυφθούν τα αποτελέσματα της ανισότητας και της ανυπαρξίας οικονομικής προόδου, οι κυβερνήσεις των κομμάτων που με μεγάλη ευκολία μας έβαλαν στα μνημόνια, πριν μας βάλουν, στήριξαν τις σπάταλες πολιτικές τους στον υπερδανεισμό και την υπερκατανάλωση. Η επιλογή της εσωτερικής υποτίμησης, εξανέμισε το 25% του ΑΕΠ και κατέστρεψε μεγάλο τμήμα της παραγωγικής βάσης της οικονομίας . Ολέθρια επιλογή που υιοθετήθηκε σχεδόν πανηγυρικά από τις προηγούμενες κυβερνήσεις.

Για να αναγνωριστεί, κατόπιν εορτής, από τους ίδιους τους θεσμούς, ως λανθασμένη και καταστροφική. Η χώρα λοιπόν βγαίνει επιτέλους από το βαθύ πηγάδι. Ανακτήθηκε η δημοσιονομική της βιωσιμότητα και επέστρεψε σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, ενώ ταυτόχρονα, πρροωθείται με γρήγορα βήματα η εξυγίανση του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Οφείλουμε να σχεδιάσουμε μια αποφασιστική στροφή στην οικονομία της γνώσης, εξειδικεύοντας το ανθρώπινο δυναμικό μας και παράγοντας διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα και υπηρεσίες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας. Κατά την δική μας αντίληψη, η ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας πρέπει να βασίζεται στον περιφερειακό και τομεακό σχεδιασμό. Τα τελευταία δυο χρόνια έχουμε 260.000 περισσότερες θέσεις εργασίας. Στόχος μας είναι η μείωση της ανεργίας κατά 10 μονάδες μέσα στη επόμενη πενταετία. Η τρίτη παράμετρος είναι η μείωση των κοινωνικών και των περιφερειακών ανισοτήτων. Η ενίσχυση του κοινωνικού και συνεταιριστικού τομέα της οικονομίας θα παίξει αποφασιστικό ρόλο. Η τέταρτη παράμετρος, είναι ο περιβαλλοντικός σχεδιασμός. Θέλουμε μια ανάπτυξη σε κοινό βηματισμό με τις υπόλοιπες ανεπτυγμένες χώρες και ιδιαίτερα τις ευρωπαϊκές. Θέλουμε εσάς τους παραγωγικούς και κοινωνικοί φορείς στην κάθε περιφέρεια, όχι απλά κομπάρσους σε στημένες παραστάσεις αλλά συμπρωταγωνιστές σε ένα έργο πρωτότυπο, που μαζί θα συνθέσουμε, μαζί θα δημιουργήσουμε. Η οικονομική κρίση που έπληξε τη χώρα μετά το 2009, δημιούργησε μια εντελώς ειδική κατάσταση για τη Δυτική Μακεδονία, καθώς συνέπεσε με την ανάγκη διαχείρισης της ενεργειακής μετάβασης της περιοχής που αργά ή γρήγορα θα ερχόταν ανεξάρτητα από την κρίση. Ενώ το 45% της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα προέρχεται ακόμα από τη Δυτική Μακεδονία, έχει οδηγήσει σε μια τεράστια στρέβλωση, ένα ποσοστό ανεργίας που ξεπέρασε το 30%. Γεγονός απαράδεκτο που η ανατροπή του πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα κάθε σχεδιασμού. Ένας νέος ενεργειακός σχεδιασμός δεν μπορεί παρά να ενσωματώνει τη σταδιακή μείωση της παραγωγής και καύσης λιγνίτη, που πάντως για αρκετά χρόνια ακόμα θα παραμείνει βασικό συστατικό του ενεργειακού μείγματος της χώρας. Χρειάζεται η αξιοποίηση σύγχρονων και αποδοτικότερων τεχνολογιών εκμετάλλευσης του λιγνίτη, με μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και υψηλότερη ενεργειακή απόδοση. Πρέπει, να υπάρξει σχεδιασμός τόσο για το μέλλον του κλάδου της ενέργειας, όσο και συνολικά για την παραγωγική ανασυγκρότηση της περιοχής. Τις επόμενες εβδομάδες θα έρθει νομοσχέδιο στη Βουλή και αφορά τις ενεργειακές κοινότητες. Ήδη έχουν δημιουργηθεί συνεργατικές μονάδες παραγωγής βιομάζας, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί για τη διατήρηση και επέκταση της τηλεθέρμανσης, που προσφέρει φθηνή ενέργεια στα νοικοκυριά δήμων της Δυτικής Μακεδονίας. Υπάρχουν δύο ακόμα δράσεις που συνδέονται με την αναδιάρθρωση του παραγωγικού μοντέλου στην περιοχή. Η επαναπόδοση των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια, ζήτημα το οποίο πρόκειται να ρυθμιστεί νομοθετικά και το πρόγραμμα αποκατάστασης εδαφών, σχέδιο πολύ σημαντικό για την στήριξη και την διεύρυνση του πρωτογενούς τομέα. Τίθεται όμως ως άμεση προτεραιότητα το ζήτημα των ελέγχων στις αγορές κτηνοτροφικών προϊόντων, ώστε να διαφυλαχθεί η ποιότητα της τοπικής παραγωγής, και να υποστηριχθεί η κτηνοτροφική παραγωγή σε σχέση με παράνομες εισαγωγές. Κερδίσαμε μια μεγάλη μάχη στην διαπραγμάτευση, τη μάχη της ελληνικότητας της φέτας που ανοίγει το δρόμο και στις νίκες που θα έρθουν. Για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής γούνας στη διεθνή αγορά, στις σημερινές συνθήκες στασιμότητας, ο Περιφερειακός σχεδιασμός πρέπει να επιλέξει τις δράσεις που θα ενισχύσουν αυτό που ονομάζουμε τοπικό brandname. Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος παρέχει εργαλεία ενίσχυσης της συνεργασίας των επιχειρήσεων σε όλο το εύρος της αλυσίδας αξίας του κλάδου. Απαραίτητος όρος σε αυτή την προσπάθεια είναι οι συνέργειες και οι συνεργασίες μεταξύ των επιχειρήσεων για την δημιουργία ολοκληρωμένων αλυσίδων αξίας, από τον πρωτογενή τομέα μέχρι τη μεταποίηση των προϊόντων και τη διάθεση τους στην αγορά. Προωθούμε τη δημιουργία αναγνωρισμένου σήματος ποιότητας για τα προϊόντα της αγροτικής παραγωγής Στηρίζουμε τόσο μέσα από το ΕΣΠΑ, όσο και με εθνικούς πόρους που ξεπερνάνε το 1 δισ. ευρώ, την έρευνα και την καινοτομία. Είσαστε μάρτυρες της δημιουργίας του Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, σε τόσο λίγο χρόνο από την εξαγγελία έως την υλοποίηση. Η Περιφέρεια θα ενταχθεί στο ευρωπαϊκό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (JustTransitionFund), ενώ υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο, τα διασυνοριακά προγράμματα της ΕΕ (Intereg), τις συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, σε κοινοτικές πρωτοβουλίες και στο Πακέτο Γιούνκερ «. Θέλουμε να κριθούμε από τα έργα και όχι από τα λόγια μας. Μέχρι τότε υπάρχει ένας δρόμος. Δουλειά δουλειά, δουλειά. Η ολοκλήρωση του αναπτυξιακού σχεδιασμού της Περιφέρειας και ειδικότερα του Περιφερειακού Σχεδίου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, απαιτεί τη στενότερη συνεργασία και σύμπραξη των τοπικών και Περιφερειακών φορέων, ώστε να συμφωνήσουν σε ένα ενιαίο Σχέδιο, και την προσαρμογή των επιχειρησιακών προγραμμάτων που υλοποιεί η Περιφέρεια και τα Υπουργεία, στις ανάγκες αυτού του σχεδιασμού.

Η κυβέρνηση θα παρέμβει ενεργά για να ακολουθήσουμε αυτό τον προσανατολισμό. Καθοριστικός σχετικά με τον αναπτυξιακό και την ένταξη των χρηματοδοτικών εργαλείων σε αυτόν, θα είναι ο ρόλος της Αναπτυξιακής Τράπεζας, η ίδρυση της οποίας αποφασίστηκε πρόσφατα, μετά από σχετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης. Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος παρέχει εργαλεία ενίσχυσης της συνεργασίας των επιχειρήσεων σε όλο το εύρος της αλυσίδας αξίας. Η υπογραφή για την ίδρυση του Ταμείου Ανάπτυξης Δυτ. Μακεδονίας:

Star-fm.gr με πληροφορίες από avgi και kozanimedia

