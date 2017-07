Ιούλιος 12th, 2017 by Σταματίνα

Είναι κλασικό φαινόμενο για ένα παιδί να έχει πολλές και συχνές ερωτήσεις, ενίοτε επαναλαμβανόμενες για το ίδιο θέμα. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό και ποια είναι η ενδεδειγμένη στάση που πρέπει να κρατήσετε;



Το πρώτο που πρέπει να έχετε στο μυαλό σας είναι ότι πρόκειται για κάτι φυσιολογικό, με δεδομένο ότι τώρα ανακαλύπτει τον κόσμο γύρω του. Όσο και κουραστικό να είναι κάποιες φορές, πρέπει να κάνετε υπομονή γιατί απλά το αγαπάτε και θέλετε το καλό του. Μην αγνοείτε τις ερωτήσεις του, γιατί αν το κάνετε συστηματικά, θα θεωρήσει ότι αδιαφορείτε και θα νιώσει άσχημα. Όταν δε θέλετε ή αδυνατείτε αντικειμενικά να του απαντήσετε σε κάτι, εξηγήστε του ήρεμα τους λόγους που αυτό δεν μπορεί να γίνει. Μπορεί να μην το καλύψει πλήρως μια τέτοια απάντηση, όμως δε θα εισπράξει και αδιαφορία. Όταν μια ερώτηση επαναλαμβάνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα ενώ ήδη έχει απαντηθεί, αντιστρέψτε την και ζητήστε την άποψη του παιδιού. Όχι βέβαια με εκνευρισμό, αλλά με ύφος περιέργειας γιατί όντως σας ενδιαφέρει να ακούσετε τι έχει να σας πει.



Όσο πιο σημαντικό είναι το θέμα που θίγει το παιδί σας με τις ερωτήσεις του, τόσο μεγαλύτερη υπομονή χρειάζεται από μέρους σας και τόσο πιο σαφείς και αναλυτικές πρέπει να είναι οι απαντήσεις σας. Για ακόμα μια φορά θα τονίσουμε την αξία της ενσυναίσθησης. Συνειδητοποιήστε ότι τα περισσότερα από όσα ρωτάει δεν τα γνωρίζει και αναρωτηθείτε τι θα κάνατε στη θέση του. Και επειδή πιθανότατα θα κάνατε ακριβώς το ίδιο (όπως άνατε όταν ήσασταν στην ηλικία του), ξέρετε πολύ καλά την ψυχολογία του, άρα δεν έχετε δικαιολογία να μην κάνετε αυτό που πρέπει. newsbeast loading…

This entry was posted on Τετάρτη, Ιούλιος 12th, 2017 at 11:18 and is filed under ΠΑΙΔΙ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.