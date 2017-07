Ιούλιος 12th, 2017 by Σταματίνα

Ξεσκόνισμα: Ουσιαστικό, ουδέτερο, παράγωγο του ρήματος «ξεσκονίζω» και μια από τις πιο εκνευριστικές δουλειές σπιτιού που υπάρχουν. Αυτή η «αγγαρεία» μπορεί να είναι αναπόφευκτη, αλλά -ευτυχώς- υπάρχει ένας τρόπος να κάνετε το αποτέλεσμά της να διαρκεί περισσότερο.



Πόσες φορές έχετε περάσει ένα απόγευμα ξεσκονίζοντας μόνο και μόνο για να δείτε τη σκόνη να σας χαιρετάει πάνω από τα έπιπλα σας μέσα σε λίγες ημέρες από τότε που τα καθαρίσατε; Ο βαθμός δυσκολίας στο να διατηρήσετε τις επιφάνειες του σπιτιού καθαρές αυξάνεται μάλιστα όταν έχετε οικογένεια ή συγκατοικείτε με περισσότερα άτομα. Και η κατάσταση επιδεινώνεται ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι που αφήνουμε τις μπαλκονόπορτες ανοιχτές. Επειδή κανείς δε θέλει να περνάει τον ελεύθερο του χρόνο με ένα ξεσκονόπανο στο χέρι για να προλαβαίνει την ύπουλη σκόνη πριν αυτή κάνει την επανεμφάνιση της, σας έχουμε ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό τιπ.



Την επόμενη φορά που θα επιδοθείτε στην «αγαπημένη» σας ασχολία, μην παραλείψετε να ρίξετε απειροελάχιστη ποσότητα baby oil (ναι, σωστά διαβάσατε) πάνω στο ξεσκονόπανο ή σε ένα βρεγμένο πανί. Το συγκεκριμένο λάδι και θα κρατήσει τη σκόνη μακριά για περισσότερο διάστημα και θα δώσει μια διακριτική λάμψη στα έπιπλα σας. bovary loading…

