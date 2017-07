Ιούλιος 12th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Τον πρωθυπουργό ο οποίος σαν αντιπολίτευση θα … καταργούσε με ΕΝΑΝ ΝΟΜΟ και σε ΕΝΑ ΑΡΘΡΟ τα μνημόνια και μέσα σε 2 χρόνια υπέγραψε ήδη 2 και οδεύει ολοταχώς για το 3ο. Τον πρωθυπουργό που η πώληση της ΔΕΗ αποτελούσε «εθνικό έγκλημα» το 2014 και σήμερα με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ οδεύει, και με ΦΕΚ πλέον, σε ξεπούλημα με ότι αυτό συνεπάγεται για την περιοχή μας, τις μετεγκαταστάσεις, τις θέσεις εργασίας. Τον πρωθυπουργό που θα χορηγούσε άμεσα την 13η σύνταξη και σήμερα οι συνταξιούχοι βιώνουν την πιο σκληρή επίθεση στις ήδη κουτσουρεμένες τους συντάξεις.

Τον πρωθυπουργό ο οποίος από υποστηρικτής του κινήματος δεν πληρώνω, σήμερα σχεδιάζει δεκάδες νέα διόδια στις εθνικές οδούς, για να υπενθυμίσουμε ελάχιστες από τις “κωλοτούμπες” τόσο του ίδιου όσο και της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ . Οι δυτικομακεδόνες την Τετάρτη 12 07 2017 θα γίνουμε μάρτυρες ενός επικοινωνιακού σόου στα πλαίσια και του αποκαλούμενου «Αναπτυξιακού Συνεδρίου» όπου άκουσον άκουσον θα παρελάσει το μισό υπουργικό συμβούλιο και θα κουβεντιάσει για το μέλλον και τις αναπτυξιακές δυνατότητες της περιοχής ΧΩΡΙΣ να ακουστούν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, λδ οι φορείς της περιοχής. Προφανώς κάποιοι θεωρούν ότι μπορούν να συνεχίσουν να κοροϊδεύουν τους … ιθαγενείς μοιράζοντας καθρεφτάκια και «κάρτες ενεργειακής φτώχειας» !!!. Θεωρούμε αυτονόητο ότι σύσσωμη η κοινωνία και οι πολίτες θα ανταποκριθούμε στο κάλεσμα των συνδικάτων για την ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 ΣΤΙΣ 18:00 στο Εκθεσιακό Κέντρο Κοίλων, για να καταδείξουμε με τον πιο κατηγορηματικό και δυναμικό τρόπο την αντίθεση μας στην ακολουθημένη κυβερνητική πολιτική που οδηγεί καθημερινά όλο και μεγαλύτερα τμήματα της κοινωνίας στην φτωχοποίηση, εξαθλίωση και στην υποθήκευση και το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας για τα επόμενα 99 χρόνια !!!. Σωματείο Εργαζομένων ΕΛΤΑ Δυτικής Μακεδονίας

