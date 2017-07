Ιούλιος 12th, 2017 by Σταματίνα

Η Τράπεζα Πειραιώς και η εταιρεία ΑΓΡΟ.ΒΙ.Μ.ΑΕ ανακοινώνουν τη συνεργασία τους στο πλαίσιο του προγράμματος Συμβολαιακής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας της Τράπεζας, με στόχο την άμεση και ενεργό υποστήριξη όλων των εμπλεκομένων στην παραγωγική διαδικασία του πρωτογενούς τομέα και την ενίσχυση της παραγωγής προϊόντων ιδιαίτερης ποιότητας και διατροφικής αξίας, όπως το ελαιόλαδο και οι βρώσιμες ελιές.



Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1994, και αποτελεί συνέχεια εταιρειών συμφερόντων της οικογένειας Γυφτέα, οι οποίες δραστηριοποιούνται από το 1964 στον κλάδο του εμπορίου και στην τυποποίηση αγροτικών προϊόντων. Η έδρα της βρίσκεται στην Καλαμάτα σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις (γραφεία, γραμμή τυποποίησης και αποθηκευτικοί χώροι), ενώ διατηρεί τμήμα εξαγωγών στην Αθήνα. Η επιχείρηση, στην παρούσα φάση, συσκευάζει και εμπορεύεται ελαιόλαδο, βρώσιμες ελιές, ξηρά σύκα, ξύδι, καθώς και προϊόντα τύπου antipasti. Η προμήθεια των πρώτων υλών της ΑΓΡΟ.ΒΙ.Μ.AE συντελείται από αγροτικούς συνεταιρισμούς και από περίπου 3.000 παραγωγούς, που έχουν τις καλλιέργειές τους στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας. Η επιχείρηση έχει κυρίως εξαγωγικό χαρακτήρα (περίπου στο 95% του κύκλου εργασιών της) με πωλήσεις σε περισσότερες από 50 χώρες σε όλο τον κόσμο (ενδεικτικά: Ιταλία, Σουηδία και Γερμανία, ΗΠΑ, Καναδάς, Κίνα, Νότιος Αφρική), ενώ μικρό ποσοστό (περίπου 5%) των προϊόντων της διοχετεύεται στην εγχώρια αγορά, σε μικρές αλυσίδες Σούπερ Μάρκετ. Η εταιρεία υλοποίησε πρόσφατα επένδυση αξίας 2 εκατ. ευρώ, που αφορά κυρίως σε αγορά νέου μηχανολογικού εξοπλισμού και δευτερευόντως σε εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων εγκαταστάσεων. Επίσης, εφαρμόζει σύστημα ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων κατά το πρότυπο ΗΑCCΡ, BRC και ISO 9001, ενώ διαθέτει σύγχρονο εργαστήριο χημικών και οργανοληπτικών αναλύσεων, στο οποίο υπόκεινται αυστηροί έλεγχοι σε όλα τα προϊόντα της.



Μέσω του προγράμματος Συμβολαιακής Γεωργίας της Τράπεζας Πειραιώς, ο παραγωγός έχει στη διάθεσή του την απαιτούμενη ρευστότητα με άκρως ανταγωνιστικούς όρους τη στιγμή που τη χρειάζεται, αλλά και εγγυημένη την έγκαιρη αποπληρωμή του, όταν παραδώσει τα προϊόντα στην εταιρεία.

Η νέα αυτή συμφωνία Συμβολαιακής Γεωργίας, αφορά σε ολοκληρωμένη χρηματοδοτική πρόταση και πιστοποιεί τη σταθερή βούληση της Τράπεζας Πειραιώς για την υποστήριξη του αγροτικού επιχειρείν και την ενθάρρυνση κάθε υγιούς και παραγωγικής προσπάθειας στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας.

