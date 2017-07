Ιούλιος 12th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Την ερχόμενη Παρασκευή εκπνέει η προθεσμία των υποψηφίων έτσι ώστε να συμπληρώσουν τα μηχανογραφικά τους δελτία σχετικά με τις σχολές που επιθυμούν να εισαχθούν. Σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο» αναμένεται πτώση των βάσεων εισαγωγής στις περισσότερες σχολές που περιλαμβάνονται στο 2ο και το 5ο πεδίο και αυτό εξαιτίας των Μαθηματικών, ένα μάθημα βαρύτητας όπου όμως οι περισσότεροι δεν έγραψαν καλά. Οι πολυτεχνικές σχολές να κάνουν βουτιά, με εξαίρεση τις αρχιτεκτονικές, όπου οι καλύτερες επιδόσεις των υποψηφίων σε σχέση με πέρυσι στο γραμμικό και ελεύθερο σχέδιο θα συγκρατήσουν την πτώση. Αντίθετα, στα ναυτιλιακά με ειδικό μάθημα, όπου οι χαμηλές επιδόσεις των υποψηφίων στα υπόλοιπα μαθήματα έχουν ήδη διαμορφώσει την εικόνα μιας κατακόρυφης πτώσης, η οποία δεν αναστρέφεται από τις φετινές καλύτερες επιδόσεις στα Αγγλικά. Παράλληλα αναλύει σήμερα ανά επιστημονικό πεδίο τις πρώτες ενδείξεις για την πορεία των βάσεων με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού αναλυτή Γιώργου Χατζητέγα.

1ο πεδίο (Ανθρωπιστικών Σπουδών)

Μικρή άνοδος αναμένεται σε όλα τα τμήματα που υπάγονται στις ανθρωπιστικές σπουδές, καθώς οι επιδόσεις των υποψηφίων ήταν καλύτερες από πέρσι. «Βασίλισσα» των επιλογών στο 1ο πεδίο η Νομική. Θα δει τα μόρια εισαγωγής να ανεβαίνουν ελαφρώς. Πέρυσι η Νομική Αθήνας έφτασε τα 18.229 και η Θεσσαλονίκης τα 17.938. Με αυξητικές τάσεις, όχι όμως θεαματικές, καταγράφονται και οι υπόλοιπες δημοφιλείς σχολές όπως η Ψυχολογία (του ΕΚΠΑ πέρσι έπιασε 17.725 μόρια), η Φιλολογία (του ΑΠΘ έφτασε τα 16.380) και Ιστορία-Αρχαιολογία (του ΕΚΠΑ στα 16.000 μόρια). Η σημαντική αύξηση των υποψηφίων στο ειδικό μάθημα των αγγλικών (φέτος εξετάστηκαν 15.562 υποψήφιοι έναντι 12.256 πέρσι) προμηνύει περαιτέρω άνοδο σε σχολές των Ανθρωπιστικών Σπουδών που ήδη έχουν θέσει υψηλά τον πήχυ. Η Αγγλική Φιλολογία σε Θεσσαλονίκη πέρσι έφτασε τα 19.874 μόρια και στην Αθήνα τα 19.326. Η σχολή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο ΠΑΠΕΙ τα 17.987 και στο Πάντειο 17.587 μόρια. Σε άνοδο και οι σχολές ΜΜΕ, με την υψηλότερη βαθμολογία πέρσι να καταγράφεται στο ΕΚΠΑ με 17.349. Στα ίδια περσινά χαμηλά επίπεδα οι υπόλοιπες ξένες φιλολογίες. Οι σχολές Γαλλικής και Γερμανικής Φιλολογίας της Αθήνας κινήθηκαν πέρσι μεταξύ 13.000 – 11.000 μορίων, ενώ αυτές της Ισπανικής και της Ιταλικής παρέμειναν κάτω από τη βάση, με τη δεύτερη στην Αθήνα να φτάνει μόλις τα 5.200 μόρια. 2ο πεδίο (Θετικών και Τεχνολογικών Σπουδών)

Με εξαίρεση τις Αρχιτεκτονικές που σώζονται ως ένα βαθμό από κατακόρυφη πτώση λόγω των καλύτερων επιδόσεων στο Σχέδιο (ενδεικτικά στο Ελεύθερο Σχέδιο διπλασιάστηκαν οι αριστούχοι σε σχέση με πέρσι), οι υπόλοιπες πολυτεχνικές σχολές αναμένεται να ακολουθήσουν καθοδική πορεία. Στην Αρχιτεκτονική Αθήνας πέρσι η βάση ήταν 19.999 μόρια και αναμένεται μικρή πτώση. Από τις υπόλοιπες πολυτεχνικές σχολές, η Ηλεκτρολόγων Μηχανικών βρέθηκε στη δεύτερη υψηλότερη σειρά μορίων εισαγωγής με 18.628 και ακολούθησε η Μηχανολόγων Μηχανικών με 18.467 μόρια. Κάθοδος αναμένεται και στις γεωπονικές που πέρσι αποτέλεσαν τη μεγάλη έκπληξη του 2ου επιστημονικού πεδίου με άνοδο ακόμα και 2.000 μορίων. Μεικτές είναι οι προβλέψεις για τα τμήματα που έχουν ανοίξει και για τα δύο επιστημονικά πεδία (2ο και 3ο), όπως οι Βιολογίες, τα τμήματα Τεχνολογίας Τροφίμων και Χημείας, καθώς η ζήτηση στο μηχανογραφική θα αναδείξει την πορεία των βάσεων, μιας και οι αποκλίσεις στις επιδόσεις των υποψηφίων στα δύο επιστημονικά είναι μεγάλες. 3ο πεδίο (Επιστημών Υγείας)

Για μια ακόμα χρονιά η Ιατρική παραμένει σταθερή, αν όχι ελαφρώς ανεβασμένη σε σχέση με πέρυσι. Πέρυσι, η σχολή της Αθήνας πέρασε το κατώφλι του 19, αγγίζοντας τα 19.063 μόρια, ενώ της Θεσσαλονίκης έκλεισε στα 18.964 μόρια. Το μεγαλύτερο μέρος των σχολών που πέρυσι είχαν έως και 18.000 μόρια εισαγωγής δεν θα επηρεαστούν φέτος και ίσως σημειώσουν οριακή άνοδο. Αυτό αφορά τις σχολές Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Βιολογίας, Φαρμακευτικής. Αντίθετα, οριακή μείωση αναμένεται στα τμήματα που πέρυσι κυμάνθηκαν κάτω από τα 18.000 μόρια, ανάμεσά τους και τα πιο δημοφιλή ΤΕΙ (Εργοθεραπείας, Φυσικοθεραπείας, Ιατρικών Μηχανημάτων

). Πάντως, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για μικρές αυξομειώσεις. 4ο πεδίο (Παιδαγωγικές σχολές)

Ενώ το υπουργείο Παιδείας το ετοιμάζει για… κατάργηση, το 4ο πεδίο αναμένεται να «δει» τις βάσεις εισαγωγής στις σχολές του να ανεβαίνουν. Και αυτό όχι λόγω των υψηλών επιδόσεων (το 90% έγραψε κάτω από τη βάση) αλλά λόγω αύξησης του ανταγωνισμού (σ.σ. διπλασιάστηκαν οι υποψήφιοι). Πέρυσι, με εξαίρεση το τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με 16.340 μόρια, τα υπόλοιπα παιδαγωγικά τμήματα κινήθηκαν από 14.670 και κάτω, ενώ εννέα τμήματα περιφερειακών Ιδρυμάτων βρέθηκαν κάτω από τη βάση. Η εικόνα αυτή αλλάζει φέτος, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο ακόμα και για 1.000 μόρια πάνω σε ορισμένα περιφερειακά Ιδρύματα, ενώ σημαντική άνοδος αναμένεται και στα κεντρικά τμήματα παιδαγωγικών. 5ο πεδίο (Οικονομικών σπουδών και Πληροφορικής)

Αναμένεται θεαματική πτώση που δεν θα συμπαρασύρει και τις ελάχιστες εξαιρέσεις ναυτιλιακών τμημάτων με ειδικό μάθημα τα Αγγλικά. Πέρυσι, στις σχολές με τα υψηλότερα μόρια εισαγωγής είχαν ξεχωρίσει το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΟΠΑ με 16.863 μόρια και το Ναυτιλιακών Σπουδών του Πειραιά με 16.086. Ακόμα και τμήματα κεντρικών πανεπιστημίων έφτασαν τα 15.700 μόρια, ενώ στα περιφερειακά Ιδρύματα τα μόρια εισαγωγής κυμάνθηκαν από 13.700 και κάτω. Στα ΤΕΙ τα τμήματα Διοίκησης έπεσαν κάτω από τη βάση, με ενδεικτικό παράδειγμα το Τουριστικών Επιχειρήσεων στη Λευκάδα, με 3.442 μόρια εισαγωγής. Με ενδιαφέρον αναμένεται ν πορεία των σχολών Πληροφορικής. Το 5ο πεδίο είναι αυτό που φέτος θα παρουσιάσει τη μεγαλύτερη πτώση, με τις επιδόσεις των υποψηφίων να είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Και πέρυσι είχαν καταγραφεί χαμηλοί βαθμοί, όμως φέτος αυξήθηκε το ποσοστό. Αν και το συντριπτικό ποσοστό των υποψηφίων έγραψε κάτω από τη βάση στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης σε ποσοστό 83,45%, το βατερλώ στις βάσεις του 5ου πεδίου αφορά αποκλειστικά στη «σφαγή» που έγινε στο μάθημα των Αρχών Οικονομικής Θεωρίας. Μόλις το 1/4 σε σχέση με πέρυσι κατάφερε να γράψει 19-20 και σε ποσοστό αυτό μεταφράζεται σε μόλις 5% αριστούχοι όταν πέρσι ήταν 20%. Ελεύθερος Τύπος

