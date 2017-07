Ιούλιος 12th, 2017 by Σταματίνα

Το λυτρισμικό είναι ένα κακόβουλο λογισμικό που προσβάλει ευάλωτους υπολογιστές, κλειδώνοντας τα αρχεία τους και απαιτώντας την καταβολή λύτρων για την επαναφορά του συστήματος στην αρχική του κατάσταση. Οι πρόσφατες κυβερνοεπιθέσεις με αυτού του είδους προγράμματα έχουν αναστατώσει το τελευταίο διάστημα ολόκληρο τον κόσμο, ενώ έχουν προκαλέσει ανησυχίες στην τεχνολογική κοινότητα.



Ωστόσο, η δράση τους δεν σταματά μόνο στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, αφού έχει επεκταθεί και στα smartphones, τις «έξυπνες» συσκευές κινητής τηλεφωνίας. Σύμφωνα με έκθεση που συνέταξε πρόσφατα η εταιρεία κυβερνοασφάλειας Kaspersky Lab, οι επιθέσεις με λυτρισμικό που στοχεύουν κινητά τηλέφωνα εστιάζουν κυρίως σε πλούσιες χώρες με αναπτυγμένες αγορές και στις οποίες χρησιμοποιούνται ευρέως οι υποδομές ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω smartphone. Βάσει της ετήσιας έκθεσης της εταιρείας για την περίοδο 2016-2017, οι παραπάνω συνθήκες είναι ελκυστικές για τους κυβερνοεγκληματίες αφού τους επιτρέπουν να μεταφέρουν τα λύτρα με σχετική ευκολία. Η έκθεση έχει χωριστεί σε 2 μέρη τα οποία καλύπτουν τις περιόδους από τον Απρίλιο του 2015 έως τον Μάρτιο του 2016 και από τον Απρίλιο του 2106 έως τον Μάρτιο του 2017. Κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, οι επιθέσεις σε κινητά τηλέφωνα με λυτρισμικό τριπλασιάστηκαν σε σχέση με το μόλις προηγούμενο τρίμηνο. Κατά την περίοδο 2015-2016, η Γερμανία ήταν η χώρα που δέχτηκε τις περισσότερες επιθέσεις, ενώ ακολουθούν ο Καναδάς, η Βρετανία και οι ΗΠΑ. Ωστόσο, το σκηνικό αυτό άλλαξε σημαντικά, αφού την περίοδο 2016-2017 οι ΗΠΑ έγιναν ο κύριος στόχος των κυβερνοεκγληματιών, με τον Καναδά, τη Γερμανία και τη Βρετανία να καταλαμβάνουν τις αμέσως επόμενες θέσεις. «Αυτές οι γεωγραφικές αλλαγές στο τοπίο των προγραμμάτων λυτρισμικού για συσκευές κινητής τηλεφωνίας θα μπορούσαν να αποτελούν ένα σημάδι της τάσης εξάπλωσης των επιθέσεων σε πλούσιες, απροετοίμαστες, ευάλωτες ή ακόμα και απρόσιτες περιοχές», αναφέρει ο Ρομάν Ούνουτσεκ, ειδικός ασφαλείας της Kaspersky. «Αυτό προφανώς σημαίνει ότι οι χρήστες, ειδικά σε αυτές τις χώρες, θα πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί κατά την πλοήγησή τους στο Διαδίκτυο», τόνισε ο ίδιος.



Προκειμένου οι χρήστες να μειώσουν τον κίνδυνο να πέσουν θύματα τέτοιου είδους επιθέσεων, η Kaspersky συνιστά να δημιουργούν αντίγραφα ασφαλείας, να χρησιμοποιούν μια αξιόπιστη λύση ασφάλειας και επίσης σημαντικό να διατηρούν πάντα ενημερωμένο το λειτουργικό τους σύστημα σε οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιούν, είτε αυτή είναι κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονικός υπολογιστής ή τάμπλετ. Επίσης, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ανοίγουν, απορρίπτοντας αυτά που προέρχονται από άγνωστο αποστολέα και περιέχουν κάποιο συνημμένο αρχείο. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

This entry was posted on Τετάρτη, Ιούλιος 12th, 2017 at 13:38 and is filed under ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.