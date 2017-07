Ιούλιος 12th, 2017 by Σταματίνα

Στο ποσό των 50 εκατ. ευρώ εκτιμάται ότι ανήλθε η εξαγορά της ελληνικών συμφερόντων εταιρείας τεχνολογίας Innoetics από τον κολοσσό της τεχνολογίας, Samsung. Η Innoetics είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες διεθνώς, η οποία δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες φωνής και είναι τεχνοβλαστός (spin-off) του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά». Ιδρύθηκε το 2006 από ερευνητές του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου του Κέντρου, με στόχο την εξέλιξη και τη μέγιστη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας στις τεχνολογίες φωνής. Η εταιρεία, τα τελευταία 10 χρόνια, αναπτύσσει και διαθέτει τεχνολογίες Μετατροπής Κειμένου σε Ομιλία, οι οποίες βρίσκονται στην κορυφή του τομέα παγκοσμίως, έχοντας αποσπάσει βραβεύσεις σε έγκυρους διεθνείς οργανισμούς.



Η Innoetics ιδρύθηκε το 2006 από ερευνητές του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» με στόχο την εξέλιξη και τη μέγιστη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνάς τους στις τεχνολογίες φωνής. Αποτελεί πραγματική ιστορία επιτυχίας μιας ελληνικής νεοφυούς εταιρίας στο χώρο της υψηλής τεχνολογίας.



Η εξαγορά της καταδεικνύει πώς η πρωτοπόρος έρευνα μπορεί να οδηγήσει σε επιτυχημένη καινοτομία και δίνει ένα λαμπρό παράδειγμα του πώς κορυφαίες ελληνικές ερευνητικές ομάδες μπορούν να δημιουργήσουν επιχειρήσεις παγκόσμιας αξίας και εμβέλειας. CEO της Innoetics είναι ο Αιμίλιος Χαλαμανδάρης. Συνιδρυτές της είναι o Πύρρος Τσιακούλης, ο Σπύρος Ράπτης και ο Σωτήρης Καραμπέτσος. newsbeast loading…

