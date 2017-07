Ιούλιος 12th, 2017 by Σταματίνα

Πολλές φορές νιώθουμε κουρασμένοι ακόμη και μόλις έχουμε ξυπνήσει αν ο ύπνος που έχουμε κάνει δεν είναι επαρκής. Η έλλειψη ύπνου κοστίζει ακριβά όχι μόνο στην εμφάνισή μας αλλά και στην υγεία μας και το οφείλουμε στον εαυτό μας να αφιερώνουμε χρόνο για αρκετή και ποιοτική ξεκούραση. Κάποιες φορές, μάλιστα, ο οργανισμός μας, δείχνει κάποια σημάδια ότι χρειαζόμαστε ξεκούραση και δεν πρέπει να τα αγνοούμε. 1. Αποδυνάμωση της μνήμης



Όταν είμαστε κουρασμένοι, δυσκολευόμαστε να διατηρήσουμε τη συγκέντρωσή μας ώστε να αποτυπώσουμε στη μνήμη μας πληροφορίες. 2. Έλλειψη κινητικού συντονισμού Η κούραση επηρεάζει τον χρόνο αντίδρασης και τη συγκέντρωσή μας, με αποτέλεσμα να πάσχει η κινητική μας λειτουργικότητα. 3. Συναισθηματική φόρτιση Η κούραση εντείνει την επίδραση των διαφόρων ερεθισμάτων στη διάθεσή μας, με αποτέλεσμα να κλαίμε ή να νευριάζουμε πιο εύκολα. 4.Ύπνος εν ώρα οδήγησης Ένα επεισόδιο μικρο-ύπνου, όπως ονομάζεται, είναι ένας τρόπος να λάβει το σώμα μας την ξεκούραση που εμείς δεν του επιτρέπουμε να απολαύσει. Πρόκειται σαφώς για μια κατάσταση εξαιρετικά επικίνδυνη την οποία πρέπει να φροντίσουμε να αποφύγουμε πριν να είναι πολύ αργά.



5. Συνεχής πείνα Η κούραση συνοδεύεται από αύξηση στα επίπεδα γκρελίνης, μιας ορμόνης που προωθεί το αίσθημα της πείνας. Η γκρελίνη μάς «σπρώχνει» κυρίως σε παχυντικά φαγητά και γλυκά. Παράλληλα, μειώνονται τα επίπεδα λεπτίνης, της ορμόνης που ελέγχει τον κορεσμό, επομένως νιώθουμε ότι χορταίνουμε πιο δύσκολα. baby loading…

This entry was posted on Τετάρτη, Ιούλιος 12th, 2017 at 23:39 and is filed under ΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.