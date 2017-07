Ιούλιος 12th, 2017 by Σταματίνα

Αν κάτι είναι χειρότερο από την αφόρητη ζέστη και την αποπνικτική ατμόσφαιρα του καλοκαιριού, αυτό σίγουρα είναι ο λογαριασμός ρεύματος στο τέλος του μήνα. Οι ζέστες «έπιασαν» για τα καλά και τα 40άρια έκαναν την εμφάνισή τους. Τις επόμενες ημέρες, η θερμοκρασία αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω και το air condition, είναι σχεδόν επιβεβλημένο.

Υπάρχει τρόπος να μειώσουμε τα έξοδα του κλιματιστικού, ώστε και να δροσιζόμαστε αλλά και να μην «καιγόμαστε» όταν έρχεται ο λογαριασμός της ΔΕΗ;



Ναι, υπάρχει και μπορεί να κάνει το κλιματιστικό να «καίει» έως και 40% λιγότερο. Το μόνο που θα χρειαστείτε είναι ένας ανεμιστήρας οροφής, το κόστος του οποίου ξεκινά από 20 ευρώ. Τοποθετώντας τον στην οροφή του καθιστικού, όπου περνάτε τις περισσότερες ώρες, ο κρύος αέρας ανακυκλώνεται πιο αποτελεσματικά επιτρέποντας στο κλιματιστικό να δροσίζει περισσότερο με πολύ λιγότερη ενέργεια.



Βάλτε σε λειτουργία τον ανεμιστήρα οροφής και ανεβάστε τον θερμοστάτη του κλιματιστικού μέχρι και 4 βαθμούς. Θα δείτε και μόνοι σας ότι δεν θα έχει καμία απολύτως διαφορά από τις προηγούμενες χαμηλές θερμοκρασίες. bovary loading…

