Ιούλιος 12th, 2017 by Σταματίνα

«Όσο λιγότερο μιλάμε για την Ελλάδα στο Eurogroup τόσοκαλύτερο σήμα για το μέλλον» επανέλαβε ο επίτροπος Οικονομικών υποθέσεων Πιερ Μοσκοβισί κατά τη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε μετά το Eurogroup.



O ίδιος ανέφερε ότι η δεύτερη αξιολόγηση έκλεισε «επίσημα» με την έγκριση της δόσης των 8,5 δισ. και την εκταμίευση σήμερα των 7,7 δισ. εξ αυτών. «Αυτά είναι πολύ καλά νέα καθώς και η επιβράβευση για μια χώρα και ένα λαό που κάνει προσπάθειες, θυσίες και μεταρρυθμίσεις. Πιστεύω ότι αυτή η απόφαση ανοίγει το κεφάλαιο της ανάκαμψης, της εμπιστοσύνης, των επενδύσεων και της απασχόλησης που μπορεί να ακολουθήσει για την Ελλάδα» τόνισε.



Eρωτηθείς για το πότε η Επιτροπή θα τερματίσει τη διαδικασία περί υπερβολικού ελλείμματος της Ελλάδας, απάντησε: «Να έχετε λίγη ακόμα υπομονή. Ο πρόεδρος Γιούνκερ θα είναι στη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη, θέλουμε όλοι η επίσκεψη να πάει καλά». iefimerida loading…

This entry was posted on Τετάρτη, Ιούλιος 12th, 2017 at 08:51 and is filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.