Ιούλιος 12th, 2017 by Σταματίνα

Ο τελικός του 9ου Εθνικού Διαγωνισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 1 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ, έδωσε το «εισιτήριο» σε έντεκα ομάδες μαθητών για την Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, που θα διεξαχθεί τον ερχόμενο Νοέμβριο στην Κόστα Ρίκα. Ο διαγωνισμός, ο οποίος στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία, διοργανώθηκε από τον WRO Hellas (Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, Επιστήμης και Τεχνολογίας), με στρατηγικό συνεργάτη την COSMOTE.



Οι συμμετοχές ήταν εκατοντάδες, αφού περισσότεροι από 500 μαθητές δημοτικού γυμνασίου και λυκείου σχεδίασαν και κατασκεύασαν εξελιγμένες ρομποτικές κατασκευές, με θέμα «Ρομπότ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» (Sustainabot). Οι νικήτριες ομάδες που αναδείχθηκαν ανά κατηγορία και θα ταξιδέψουν στην Κόστα Ρίκα για να διαγωνιστούν μαζί με άλλες 600 ομάδες από όλο τον κόσμο είναι: Regular Δημοτικό: Robocaptains και Linkage, Ανεξάρτητες Ομάδες

Regular Γυμνάσιο: Πυθαγόρας από το Λεόντειο Λύκειο Ν. Σμύρνης και Robot

Direction από το 13ο Γυμνάσιο Λάρισας

Regular Λύκειο: Le Velo Ανεξάρτητη Ομάδα και Kalamata Storm II από το Κέντρο

Ρομποτικής & Προγραμματισμού Καλαμάτας

Open Δημοτικό: SMARTBIRDS NEXT από τα Δημοτικά Σχολεία Πατρών (44o & Ν. Σουλίου)

Open Γυμνάσιο: η G.R.I.D Ανεξάρτητη Ομάδα

Open Λύκειο: Minders από την Εκπαιδευτική Αναγέννηση

Advanved Robotics Challenge: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 2 από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Football: bitbot2 από bitLab Η εκπαιδευτική ρομποτική μέσα από τη μεθοδολογία S.T.E.M. (Science, Technology, Engineering, Mathematics), βοηθά τους μαθητές στην καλύτερη κατανόηση της Επιστήμης, της Τεχνολογίας, τη Μηχανικής και των Μαθηματικών.



Σημαντικό και το έργο της COSMOTE, η οποία μέσα από διαφορετικές δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης, επενδύει συστηματικά στην ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων και στην εκπαίδευση των νέων. Με όχημα την τεχνολογία και την καινοτομία στοχεύει στη δημιουργία ενός κόσμου καλύτερου για όλους.

