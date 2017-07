Ιούλιος 12th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ένας εκ των ανωτέρω είχε διαπράξει στην Κοζάνη και κλοπή πορτοφολιού 72χρονης… Την Τρίτη (11-07-2017) το απόγευμα, αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλειας Κοζάνης, συνέλαβαν δύο νεαρούς, ηλικίας 16 και 18 χρονών, για απόπειρα ληστείας, κλοπή και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων κατά περίπτωση. Συγκεκριμένα, βραδινές ώρες της 10ης -07-2017, ο 16χρονος προσποιούμενος τον πελάτη και ο 18χρονος με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και κρατώντας μαχαίρι, δρώντας από κοινού, εισήλθαν σε κατάστημα ψιλικών στην Κοζάνη, στο οποίο εργαζόταν μία 33χρονη, με σκοπό τη ληστεία, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να ολοκληρώσουν την πράξη τους, καθώς η 33χρονη κάλεσε σε βοήθεια και ο 18χρονος τράπηκε σε φυγή.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικοί, οι οποίοι κατόπιν επισταμένων αναζητήσεων και κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων, χθες (11-07-2017) απογευματινές ώρες, εντόπισαν, προσήγαγαν και ακολούθως συνέλαβαν στην Κοζάνη τους δύο ημεδαπούς, οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν ως οι ανωτέρω δράστες. Στην κατοχή του 18χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: ένα (1) μαχαίρι,

ένα (1) ζευγάρι γάντια,

διάφορα ρούχα (αθλητική φόρμα, ζακέτα) και

ένα (1) πορτοφόλι και ένα (1) κατεστραμμένο Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, τα οποία είχε αφαιρέσει από μία 72χρονη τις πρωινές ώρες της 11-07-2017. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Κοζάνης.

