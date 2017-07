Ιούλιος 12th, 2017 by Σταματίνα

Η Τουρκία έχει στείλει 197 μεταφορικά αεροσκάφη, 16 φορτηγά και ένα πλοίο στο Κατάρ προκειμένου η χώρα να ανταποκριθεί στις καθημερινές ανάγκες της μετά το ξέσπασμα μιας διαμάχης τον περασμένο μήνα ανάμεσα στο Κατάρ και άλλα κράτη του Κόλπου, δήλωσε σήμερα ο τούρκος υπουργός Οικονομίας Νιχάτ Ζεϊμπεκτσί.



Σε συνάντηση με τον Ζεϊμπεκτσί στην τουρκική πρωτεύουσα Άγκυρα, ο υπουργός Οικονομίας του Κατάρ, Άχμεντ μπιν Τζάσιμ Αλ-Θάνι, είπε πως το εμπόριο του Κατάρ διά θαλάσσης και αέρος συνεχίζεται χωρίς διακοπή παρά τις κυρώσεις.



Η Άγκυρα υποστήριξε το Κατάρ μετά την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας, της Αιγύπτου, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Μπαχρέιν να διακόψουν όλες τις οικονομικές και διπλωματικές σχέσεις με τη χώρα αυτή, την οποία κατηγορούν ότι υποστηρίζει την τρομοκρατία, ισχυρισμό τον οποίο αρνείται. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

