Ιούλιος 12th, 2017 by Σταματίνα

Οι πρώτες 165 αγελάδες από τις συνολικά 4.000, που παρήγγειλε το Κατάρ σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει την έλλειψη γαλακτοκομικών προϊόντων λόγω του εμπάργκο που επέβαλαν στο εμιράτο γειτονικές αραβικές χώρες, έφθασαν αεροπορικώς κοντά στην πρωτεύουσα Ντόχα. Οι γερμανικές αυτές αγελάδες ράτσας Χόλσταϊν είναι οι πρώτες που μεταφέρονται με μεταγωγικό αεροσκάφος της Qatar Airways στη χώρα και τις αγόρασε ο Μουτάζ αλ Χαγιάτ, πρόεδρος της κατασκευαστικής εταιρείας Power International Holding. Προκειμένου δε να εγκλιματιστούν οι αγελάδες, η εταιρεία Baladna εγκατέστησε εδώ και εβδομάδες κλιματιστικά στη νέα κτηνοτροφική μονάδα που εγκαινιάστηκε στην έρημο. Με την εισαγωγή των αγελάδων το Κατάρ θέλει να αποδείξει ότι μπορεί να καλύψει μόνο του τις ανάγκες του. Το μεγαλύτερο μέρος των γαλακτομικών προϊόντων του το προμηθευόταν μέχρι πρότινος από τη Σαουδική Αραβία, και από την έναρξη του εμπάργκο και μετά από την Τουρκία.



Η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και η Αίγυπτος επέβαλαν τον Ιούνιο αποκλεισμό από ξηράς, αέρος και θαλάσσης στο Κατάρ, κατηγορώντας το ότι υποστηρίζει την τρομοκρατία. Το πλούσιο σε κοιτάσματα φυσικού αερίου εμιράτο επιμένει ότι μπορεί να αντέξει το μποϊκοτάζ χάρις στα μεγάλα ταμειακά του αποθέματα, αν και το χρηματιστήριό του έχει πάρει την κατιούσα από τη στιγμή που επεβλήθησαν οι κυρώσεις. Την περασμένη εβδομάδα το Κατάρ απέρριψε τη λίστα των αξιώσεων των αράβων γειτόνων του, πράγμα που σημαίνει ότι ο αποκλεισμός συνεχίζεται.



Υπολογίζεται ότι θα χρειαστούν συνολικά 60 πτήσεις για να μεταφερθούν οι 4.000 αγελάδες στο εμιράτο από τη Γερμανία, τις ΗΠΑ και την Αυστραλία. iefimerida loading…

