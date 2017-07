Ιούλιος 12th, 2017 by Σταματίνα

Kάλεσμα στους εργαζόμενους και τους καταναλωτές απευθύνουν να μη δουλέψουν και να μην ψωνίσουν την Κυριακή, 16 Ιουλίου, οπότε τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά, απευθύνουν η ΓΣΕΕ και η ΕΕΚΕ (Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος). Τα μαγαζιά ανοίγουν στο πλαίσιο της εφαρμογής του θεσμοθετημένου ανοίγματος των καταστημάτων 32 Κυριακές τον χρόνο.



Η εκστρατεία της ΓΣΕΕ και της ΕΕΚΕ ξεκίνησε στις 16 Ιουνίου, προκειμένου να εκφραστεί η αντίθεσή τους σε αυτήν την απόφαση, που, όπως υποστηρίζουν, αποτελεί ακόμη ένα πλήγμα στα εργασιακά δικαιώματα αλλά και στη βιωσιμότητα πλήθους μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα της κυριακάτικης λειτουργίας τους. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ και την ΕΕΚΕ, οι αρνητικές επιπτώσεις της εφαρμογής αυτής της απόφασης θα είναι οι εξής: – Τα μεγάλα εμπορικά καταστήματα, τρίβοντας τα χέρια τους για τους αναμενόμενους τζίρους εκείνης της ημέρας, θα υποχρεώσουν τους εργαζομένους τους σε ένα ατελείωτο-συνεχές 12ωρο εργασίας, το οποίο σε πολλές περιπτώσεις δε θα ανταμειφθεί σύμφωνα με τον νόμο (χρηματική απολαβή ή παροχή άδειας).

– Οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, φοβούμενοι την κατεύθυνση του αγοραστικού κοινού στα μεγάλα εμπορικά κέντρα, θα επιλέξουν κατά ένα μεγάλο ποσοστό να εργαστούν οι ίδιοι προσωπικά, αφιερώνοντας το λιγοστό προσωπικό χρόνο που τους έχει απομείνει, διεκδικώντας έστω ένα μικρό μερίδιο συμμετοχής στην αγορά απέναντι στο δημιουργούμενο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των επιχειρήσεων-κολοσσών.

– Οι εμποροϋπάλληλοι, σκλάβοι και έρμαια ενός συστήματος εκφοβισμού, θα θυσιάσουν αναγκαστικά τη μοναδική ημέρα ανάπαυσης και μαζί την κοινωνική και οικογενειακή ζωή τους, προκειμένου να μη ρισκάρουν την απόλυσή τους.



Οι ΓΣΕΕ και ΕΕΚΕ υποστηρίζουν ότι από τους καταναλωτές δεν λείπουν οι ημέρες, αλλά τα χρήματα και πως ο ίδιος ο καταναλωτής μπορεί μόνο να ακυρώσει στην πράξη την «αναχρονιστική μεταρρύθμιση του ανοίγματος των καταστημάτων τις Κυριακές, γυρνώντας την πλάτη σε όσους επιχειρήσουν να την εφαρμόσουν». Οι μελέτες και οι έρευνες που έχουν στα χέρια τους ΓΣΕΕ και ΕΕΚΕ, δείχνουν ότι το -ισχύον από το 2013- μέτρο του ανοίγματος των καταστημάτων επτά Κυριακές τον χρόνο έχει αποτύχει και έχει επιβαρύνει τόσο τις ζωές των εργαζομένων, όσο και τα ταμεία των επιχειρήσεων. Αναλυτικά: 1. Η λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές δεν δημιουργεί, σε καμία περίπτωση, νέες θέσεις εργασίας. Αντίθετα, επιβαρύνει τους επιχειρηματίες με την εισφορά της προσωπικής εργασίας τους τις Κυριακές.

2. Κανένα ψήφισμα και καμία νομοθετική μεταρρύθμιση δεν ήταν απαραίτητη για τη λειτουργία των καταστημάτων στις τουριστικές περιοχές, αφού είχαν ούτως ή άλλως αυτήν την ευχέρεια, μετά από απόφαση του αρμόδιου περιφερειάρχη.

3. Ο τζίρος των μικρών -κυρίως- καταστημάτων δεν επαρκεί ώστε να αντισταθμίσει τα λειτουργικά κόστη που προκύπτουν από τη λειτουργία τους επτά ημέρες την εβδομάδα.

4. Ποσοστό που ξεπερνά το 80% των εμποροϋπαλλήλων δηλώνεται από τον εργοδότη για ωράριο πλασματικά περιορισμένο σε σχέση με το πραγματικό κυριακάτικο, χωρίς, φυσικά, να δικαιούται πρόσθετη αμοιβή ή ρεπό.

