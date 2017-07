Ιούλιος 12th, 2017 by Χρήστος Μίμης

ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ – ΔΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ»



Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Γρεβενών» ενημερώνει τους ωφελούμενους ότι στις 4 – 7 – 2017 ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα των δικαιούχων της δράσης «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής». Οι αιτούντες μπορούν να δούν το οριστικό αποτέλεσμα της αίτησής τους στην ειδική εφαρμογή στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α.: www.eetaa.gr, paidikoi. eetaa. gr Αφού λάβουν την «αξία τοποθέτησης» (Voucher), οι ωφελούμενες/οι απευθύνονται για την εγγραφή σε οποιαδήποτε Δομή της επιλογής τους έως την 01 – 09 – 2017. Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Γρεβενών» συμμετέχει στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» περιόδου 2017-2018, με τις παρακάτω Δομές: Α΄ Παιδικός Σταθμός Δήμου Γρεβενών: Κωδικός Δομής: 30230. Κατηγορία Δομής: Α2. Προ-νήπια 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Θέσεις 63 Β΄ Παιδικός Σταθμός Δήμου Γρεβενών: Κωδικός Δομής: 30241. Κατηγορία Δομής: Α1.2. Βρέφη 8 μηνών έως 2,5 ετών. Θέσεις 14 Β΄ Παιδικός Σταθμός Δήμου Γρεβενών: Κωδικός Δομής: 30241. Κατηγορία Δομής: Α2. Προ-νήπια 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Θέσεις 49 Οι εγγραφές για τις ανωτέρω δομές του Νομικού Προσώπου θα γίνονται στα Γραφεία του Νομικού Προσώπου, στο κτίριο του Α΄ Παιδικού Σταθμού Δήμου Γρεβενών, Μεγ.Αλεξάνδρου 79 – Γρεβενά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ. επικοινωνίας: 2462080543 – 2462022627. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ

