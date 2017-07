Ιούλιος 12th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Οι πανελλαδικές εξετάσεις «δεν είναι το πρόβλημα» είπε ο υπουργός Παιδείας, επαναλαμβάνοντας ωστόσο την πρόθεσή του να τις καταργήσει σε βάθος τριετίας «Δεν υπάρχει περίπτωση να πετύχει οποιαδήποτε μεταρρύθμιση στο Λύκειο εάν δεν γίνουν γενναίες μεταβολές στην τεχνική εκπαίδευση στο τεχνικό Λύκειο» δήλωσε ο υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστας Γαβρόγλου.

Μιλώντας στο στρογγυλό τραπέζι που οργανώθηκε κατά την διάρκεια των εργασιών του 1ου αναπτυξιακού συνεδρίου για την παραγωγική ανασυγκρότηση που πραγματοποιείται στο Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης, ο κ. Γαβρόγλου τόνισε ότι η αιχμή της μεταρρύθμισης που προωθεί η κυβέρνηση είναι η αναβάθμιση του Λυκείου. «Το πρόβλημα δεν είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις, αλλά να αναβαθμίσουμε το Λύκειο – και από την αναβάθμισή του να προκύψει το νέο σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια». Ανέφερε ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις με την σημερινή τους μορφή δεν υπάρχει περίπτωση να συνεχιστούν: «Στο μέλλον οι μαθητές θα λαμβάνουν το απολυτήριο από το σχολείο τους και με αυτό θα εισάγονται στα πανεπιστήμια» ανέφερε. Αυτό όμως δεν θα γίνει σε μια μέρα, και για κάποιο χρονικό διάστημα που δεν θα ξεπερνά τα τρία χρόνια «θα υπάρχει ένα μικτό σύστημα που βαθμιαία θα μας οδηγήσει στο νέο σύστημα». Ο Κώστας Γαβρόγλου αναφέρθηκε στις διετείς δομές που θα δημιουργηθούν μέσα στους κόλπους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπου οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ θα λαμβάνουν αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών χωρίς να χρειάζεται να τρέχουν, όπως συμβαίνει σήμερα, σε διάφορες δομές πιστοποίησης. Ο υπουργός διαπίστωσε ότι έχει παρουσιαστεί το φαινόμενο να υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό και ειδικότητες. «Εξάγουμε γιατρούς και μηχανικούς αλλά αναγκαζόμαστε να εισάγουμε εξειδικευμένους τεχνικούς όπου χρησιμοποιούνται στην γραμμή παραγωγής των μεγάλων τεχνικών έργων της χώρας» ανέφερε. Απευθυνόμενος δε, στους εκπαιδευτικούς και πανεπιστημιακούς δασκάλους που συμμετείχαν στο στρογγυλό τραπέζι για την παιδεία, την έρευνα και τις τεχνολογίες, ανακοίνωσε την δημιουργία του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας και Ανθρώπινου Δυναμικού που θα λειτουργεί στην Περιφέρεια με την συμμετοχή εκπροσώπων ΑΕΙ, ΤΕΙ της Περιφέρειας δυτικής Μακεδονίας και του επιχειρηματικού κόσμου, όπου θα συζητούνται και θα αποφασίζονται θέματα όπως η δημιουργία και η κατάργηση τμημάτων και ειδικοτήτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα και το ύψος της δαπάνης που καταβάλλουν πολλοί υποψήφιοι, η συνεργασία των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ με τις τοπικές επιχειρήσεις και την βιομηχανική δραστηριότητα της ΔΕΗ, καθώς και θέματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση των ΑΜΕΑ και την ειδική αγωγή, κυριάρχησαν στο διάλογο που έγινε με τους εκπροσώπους των φορέων της εκπαίδευσης. Τα μεταπτυχιακά προγράμματα και το ύψος της δαπάνης που καταβάλλουν πολλοί υποψήφιοι, η συνεργασία των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ με τις τοπικές επιχειρήσεις και την βιομηχανική δραστηριότητα της ΔΕΗ, καθώς και θέματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση των ΑΜΕΑ και την ειδική αγωγή, κυριάρχησαν στο διάλογο που έγινε με τους εκπροσώπους των φορέων της εκπαίδευσης. ΑΠΕ-ΜΠΕ

