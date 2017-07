Ιούλιος 12th, 2017 by Σταματίνα

Ακόμα κι αν κάνατε το «τραγικό» λάθος να περάσετε το κατώφλι του σπιτιού σας χωρίς αποσμητικό, υπάρχει τρόπος να συνεχίζετε να μυρίζετε όμορφα! Μπορεί να ήταν εκείνη τη φορά που είχατε αργήσει και ετοιμαζόσασταν πιο γρήγορα κι από τον Super Man όταν τον καλεί το καθήκον ή να είχατε στο μυαλό σας μερικά ακόμα τρισεκατομμύριο ακόμα πράγματα την ώρα που ντυνόσασταν. Σε κάθε περίπτωση είναι απόλυτα ανθρώπινο να φύγετε από το σπίτι σας χωρίς να ψεκάσετε με αποσμητικό τα σημεία που ιδρώνετε.



Ξέρετε όμως πότε αυτό μετατρέπεται σε πρόβλημα; Εκείνη τη στιγμή που θα είστε στο δρόμο ή μέσα στο αυτοκίνητο, έχοντας απομακρυνθεί πολλά χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι σας, και θα το θυμηθείτε. Γιατί από την στιγμή που θα το αντιληφθείτε και θα φωνάξετε αυτό το μακρόσυρτο «Πωωωωωωωω» αγανάκτησης και απελπισίας, τότε ακριβώς είναι που θα αγχωθείτε, θα σκεφτείτε ότι μπορεί να μυρίζετε άσχημα και θα αρχίσετε να ιδρώνετε πραγματικά. Η λύση δεν είναι να χάσετε τη διάθεση σας. Αυτό που θα σας «σώσει» και θα επαναφέρει την ψυχική σας ηρεμία και αυτοπεποίθηση (με αυτή τη σειρά) στα αρχικά τους επίπεδα είναι να έχετε πάντα μέσα στην τσάντα σας κάτι πολύ απλό και οικονομικό. Ποιο είναι αυτό; Ενα μικρό μπουκαλάκι με υγρό αντισηπτικό χεριών (ναι, αυτό που απομακρύνει τα μικρόβια). Πως θα το εφαρμόσετε; Απλώνοντας λίγη ποσότητα σε κάθε μασχάλη ξεχωριστά και αφήνοντας τη να στεγνώσει για μερικά δευτερόλεπτα. Το αλκοόλ που περιέχουν τα αντισηπτικά τζελ χεριών εξουδετερώνει τα βακτήρια που προκαλούν τη δυσοσμία, ενώ ταυτόχρονα κάνει τον ιδρώτα να εξατμίζεται ταχύτερα.



Κάθε τύπος απολυμαντικού θα λειτουργήσει ενάντια στον ιδρώτα, αλλά -ιδανικά- προτιμήστε κάποιο χωρίς πρόσθετο άρωμα. *Να σημειώσουμε πως πρόκειται για μια λύση εκτάκτου ανάγκης και σε καμία περίπτωση δεν προτείνουμε να αντικαταστήσετε το αποσμητικό σας με αυτό. bovary loading…

This entry was posted on Τετάρτη, Ιούλιος 12th, 2017 at 21:42 and is filed under ΓΥΝΑΙΚΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.