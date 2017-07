Ιούλιος 11th, 2017 by Σταματίνα

Ο ευρωπαϊκός Νότος κατέχει τις πρώτες θέσεις στα χαμηλότερα ποσοστά γεννήσεων που σημειώθηκαν το 2016, με την Ιταλία να καταγράφει αρνητικό πρόσημο της τάξης του 7,8‰, την Πορτογαλία 8,4‰ και την Ελλάδα 8,6‰. Συνολικά, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurostat, ο ελληνικός πληθυσμός μειώθηκε κατά 2,5‰ το 2016. Συγκεκριμένα την 1η Ιανουαρίου 2017 ο πληθυσμός ανερχόταν σε 10.757.300 σε σχέση με 10.783.700 την 1η Ιανουαρίου 2016. Οι θάνατοι το 2016 έφτασαν τους 118.800 ενώ οι γεννήσεις τις 92.800. Σύμφωνα με την ίδια πηγή την 1η Ιανουαρίου 2017 ο πληθυσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης έφτασε τα 511,8 εκατομμύρια, έναντι 510,3 εκατομμυρίων την 1η Ιανουαρίου 2016.



Με 82,8 εκατομμύρια κατοίκους δηλαδή ποσοστό της τάξης του 16,2% του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ την 1η Ιανουαρίου 2017, η Γερμανία είναι το πιο πυκνοκατοικημένο κράτος-μέλος. Ακολουθεί η Γαλλία με 67 εκατομμύρια ή 13,1%, το Ηνωμένο Βασίλειο με 65,8 εκατομμύρια ή 12,9%, η Ιταλία με 60,6 εκατομμύρια ή 11,8%, η Ισπανία με 46,5 εκατομμύρια ή 9,1% και η Πολωνίας με 38 εκατομμύρια ή ποσοστό 7,4% του συνόλου του πληθυσμού των χωρών της ΕΕ. Συνολικά το 2016, ο πληθυσμός αυξήθηκε σε 18 κράτη-μέλη της ΕΕ και μειώθηκε σε δέκα. Τη μεγαλύτερη αύξηση κατέγραψε το Λουξεμβούργο με + 19,8 ανά 1.000 κατοίκους. Ακολουθεί η Σουηδία (+ 14,5‰ ) και η Μάλτα (+ 13,8‰ ).

Στον αντίποδα, τη μεγαλύτερη μείωση σημείωσε η Λιθουανία (-14,2‰ ), η Λετονία (-9,6‰ ) και η Κροατία (-8,7‰ ). Κατά τη διάρκεια του 2016, στην ΕΕ σημειώθηκαν 5,1 εκατομμύρια θάνατοι και γεννήσεις, πράγμα που σημαίνει ότι η φυσική αλλαγή του πληθυσμού της ΕΕ ήταν ουδέτερη. Η μεταβολή του πληθυσμού, ωστόσο, ήταν θετική, με 1,5 εκατομμύρια περισσότερους κατοίκους, γεγονός που οφείλεται στην καθαρή μετανάστευση. Τα χαμηλότερα ποσοστά θνησιμότητας για το 2016 κατέγραψε η Ιρλανδία και η Κύπρος (6,4 θάνατοι ανά 1.000 κάτοικοι) καθώς και το Λουξεμβούργο (6,8‰ ). Αντίθετα, η Βουλγαρία (15,1‰ ), η Λετονία (14,6 ‰ ), η Λιθουανία (14,3 ‰ ), η Ρουμανία και η Ουγγαρία (και τα 13,0‰ ) κατέγραψαν το υψηλότερο ποσοστό. Την κορυφή στο δείκτη γεννητικότητας κατέγραψε η Ιρλανδία (13,5 ανά 1.000 κατοίκους) με τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο (11,8‰ ) να ακολουθούν. Επόμενη είναι η Γαλλία (11,7‰ ).



Αντίστοιχα τα χαμηλότερα ποσοστά κατέχει ο ευρωπαϊκός νότος με την Ιταλία (7.8 ‰ ), την Πορτογαλία (8.4‰ ), την Ελλάδα (8.6‰ ), την Ισπανία (8.7 ‰ ), την Κροατία (9.0‰ ) και τη Βουλγαρία (9.1‰ ) να σημειώνουν βρίσκονται την κορυφή της λίστας. Οι εκτιμήσεις της Eurostat για τον πληθυσμό της ΕΕ, δημοσιεύτηκαν τη Δευτέρα ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Πληθυσμού, την Τρίτη 11 Ιουλίου. iefimerida loading…

