Ιούλιος 11th, 2017 by Σταματίνα

Διανύουμε την εποχή που τα σανδάλια, οι παντόφλες και τα πέδιλα έχουν τον πρώτο ρόλο στις στιλιστικές μας επιλογές και μας συνοδεύουν σε κάθε μας καλοκαιρινή εμφάνιση. Παρόλα αυτά, η πολύωρη ορθοστασία, το περπάτημα, το στενό καλούπι τους σε συνδυασμό με τον ιδρώτα που προκαλείται από την υπερβολική ζέστη και την τριβή του δέρματος με το υπόδημα, φέρνουν ξανά στο προσκήνιο το πρόβλημα της φουσκάλας. Μπορεί να βρίσκεται στη φτέρνα, πάνω, κάτω ή ανάμεσα στα δάχτυλα, στο πίσω μέρος του ποδιού ή ακόμα και στην πατούσα.



Και δεν μιλάμε απλά για αισθητικής άποψης πρόβλημα, αλλά για μια κατάσταση των ποδιών που είναι ενοχλητική στο βάδισμα και επίπονη, ενώ εξελίσσεται σε πληγή. Η Εμα Σαπλ, ποδίατρος και ιδρύτρια του Supplefeet, δίνει τις δικές της χρήσιμες συμβουλές για να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε μια φουσκάλα, όταν κάνει την εμφάνιση της.



Θα πρέπει αρχικά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, να αγοράζουμε παπούτσια μισό νούμερο μεγαλύτερα από το νούμερο που κανονικά φοράμε, ώστε το πόδι να έχει περισσότερο χώρο, καθώς έχει την τάση να πρήζεται. Αν κανείς υποφέρει από μια φουσκάλα που του έχει εμφανιστεί, μπορεί να τη σκάσει, αρκεί βέβαια να σιγουρευτεί πως η βελόνα που χρησιμοποιεί είναι αποστειρωμένη. Από την άλλη η καλύτερη λύση είναι να αφήσει τη φουσκάλα να ξεσπάσει από μόνη της κι έπειτα το μόνο που θα χρειαστεί είναι μια αντισηπτική κρέμα και μεγάλο χανζαπλάστ. bovary loading…

This entry was posted on Τρίτη, Ιούλιος 11th, 2017 at 16:07 and is filed under ΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.