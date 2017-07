Ιούλιος 11th, 2017 by Σταματίνα

Τσουχτερά πρόστιμα θα επιβάλλονται σε τουρίστες και κατοίκους, που επιθυμούν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού να καταναλώσουν κάποιο ποτό στους δρόμους της Ρώμης.



Τα πρόστιμα όμως θα επιβάλλονται μόνο εφόσον αυτός που καταναλώνει το αλκοόλ δε βρίσκεται στην περιοχή Οτάβια, στα βορειοδυτικά της Ρώμης. Είναι η μόνη γειτονιά που εξαιρείται και… όλως παραδόξως «τυγχάνει» να είναι και η περιοχή όπου μένει η δήμαρχος, Βιρτζίνια Ράτζι. Το γεγονός αυτό με την εξαίρεση της Οτάβια, έχει προκαλέσει αντιδράσεις από τους κατοίκους. Την ίδια στιγμή η Δήμαρχος επιμένει ότι «Δε θέλουμε τα καλοκαιρινά βράδια της Ρώμης να αμαυρωθούν από επεισόδια που σχετίζονται με υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ». Ωστόσο, η δήμαρχος της Αιώνιας Πόλης, μετά την πρόσφατη απόφασή της να απαγορεύσει σε όλους να βουτούν στα συντριβάνια, πλέον απαγορεύει την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών σε δημόσιους και εξωτερικούς χώρους από τις 10 μ.μ έως τις 7 το πρωί. Από τις 10 μ.μ. και μέχρι τα μεσάνυχτα απαγορεύεται η κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών από γυάλινα δοχεία σε εξωτερικούς χώρους ενώ μετά τα μεσάνυχτα η απαγόρευση επεκτείνεται σε περιορισμούς όλων των…δοχείων.



Παράλληλα, απαγορεύει και σε όλα τα μπάρ, ρεστοράντ κ.λπ να πωλούν αλκοόλ μετά τις 2 το βράδυ. Σε αντίθετη περίπτωση ο πελάτης θα πληρώσει πρόστιμο ως και 150 ευρώ ενώ ο ιδιοκτήτης 280 ευρώ. Η απαγόρευση δε, ισχύει μέχρι τα τέλη Οκτώβρη. iefimerida loading…

