Ιούλιος 11th, 2017 by Σταματίνα

Με τον απολογισμό των νεκρών να ανέρχεται σε 320.000 κατά τη διάρκεια των εξαετών συρράξεων, ο πόλεμος στη Συρία έχει κοστίσει στην οικονομία της χώρας σε διαφυγόντα έσοδα περίπου 200 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας που δημοσιοποιήθηκαν τη Δευτέρα, η έκταση της καταστροφής είναι πολύ πιο ευρεία από απλά τον απολογισμό των νεκρών και των υποδομών που έχουν υποστεί καταστροφές. Ειδικά με το μισό πληθυσμό της χώρας να έχει γίνει ο κύριος όγκος των προσφύγων που δέχεται η Ευρώπη.



«Ο πόλεμος στη Συρία μετέτρεψε σε συντρίμμια «τον κοινωνικό και οικονομικό ιστό της χώρας», σημείωσε ο αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας αρμόδιος για τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, ο Χάφεζ Γάνεμ. «Ο αριθμός των θυμάτων είναι συντριπτικός, όμως ο πόλεμος καταστρέφει επίσης θεσμούς και συστήματα που οι κοινωνίες έχουν ανάγκη για να λειτουργούν, και η αποκατάστασή τους θα είναι ακόμη πιο μεγάλη πρόκληση από την ανοικοδόμηση των υποδομών, μια πρόκληση που δεν παύει να γίνεται όλο και πιο μεγάλη καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται», συμπλήρωσε ο ίδιος. Σύμφωνα με την έκθεση της ΠΤ, οι σωρευμένες ζημίες από το 2011 «εκτιμάται ότι ανέρχονται σε 200 δισ. ευρώ, δηλαδή ένα ποσό σχεδόν τετραπλάσιο από το ΑΕΠ της Συρίας το 2010». Ο διεθνής χρηματοοικονομικός οργανισμός σημειώνει επίσης ότι ο πόλεμος έχει καταστρέψει το 27% των κατοικιών και περίπου το μισό των ιατρικών κέντρων και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Κατά την ΠΤ, περίπου 538.000 θέσεις εργασίας χάνονταν σε ετήσια βάση μεταξύ του 2010 και 2015. Επιπλέον, πάνω από τους τρεις στους τέσσερις Σύρους που είναι σε θέση να εργαστούν, δηλαδή περίπου 9 εκατομμύρια άνθρωποι δεν δουλεύουν, δεν είναι εγγεγραμμένοι σε κάποιο σχολικό ή πανεπιστημιακό ίδρυμα, ούτε σε κάποιο κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης ή επιμόρφωσης. «Οι μακροπρόθεσμες συνέπειες αυτής της απραξίας θα είναι μια συλλογική απώλεια ανθρώπινου κεφαλαίου που θα οδηγήσει σε μείωση της ανταγωνιστικότητας στη Συρία». Οι ζημιές τις οποίες έχει υποστεί ο τομέας της υγείας έχουν επίσης καταστροφικές συνέπειες, σύμφωνα με την έκθεση, στην οποία τονίζεται πως περισσότεροι άνθρωποι έχουν χαθεί εξαιτίας της κατάρρευσης του συστήματος υγείας, παρά εξαιτίας των εχθροπραξιών. «Η κατάρρευση των συστημάτων οργάνωσης της κοινωνίας και της οικονομίας, καθώς και της εμπιστοσύνης του κόσμου, είχε μεγαλύτερες οικονομικές επιπτώσεις από την καταστροφή των υποδομών» καθαυτή, αναφέρει η ΠΤ.



Στην έκθεση διατυπώνεται ακόμη η εκτίμηση ότι εάν ο πόλεμος τερματιζόταν σήμερα, το ΑΕΠ θα επανερχόταν σε τέσσερα χρόνια στο επίπεδο στο οποίο βρισκόταν πριν από τη σύρραξη. Ο αριθμός αυτός στην πράξη συρρικνώνεται κάθε χρόνο που ο πόλεμος συνεχίζεται. ΑΠΕ- ΜΠΕ loading…

