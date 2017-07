Ιούλιος 11th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Συγκέντρωσε 19.414 μόρια! Ο Στέλιος Μητσιάνης, με τα 19.414 μόρια που συγκέντρωσε στις Πανελλήνιες εξετάσεις του 2017, έρχεται πρώτος απ όλους τους μαθητές του Νομού Γρεβενών. Επίδοση που τον κατατάσσει στις κορυφαίες θέσεις όλων των μαθητών της Ελλάδας.

Αναλυτικά, ο Στέλιος έγραψε: Εκθεση 18.8, Λατινικά 19.8, Ιστορία 19.6 και Αρχαία 19.4. Μίλησε στο Star-fm.gr για αυτή του την επιτυχία αλλά και για την προσπάθεια που κατέλαβε για να φτάσει μέχρι εδώ…

Γεια σου Στέλιο και συγχαρητήρια για την επιτυχία σου!

Γεια σας και σας ευχαριστώ πολύ.

Τα πήγες παρά πολύ καλά στις εξετάσεις των πανελληνίων. Πόσα μόρια συγκέντρωσες;

Ναι είμαι πολύ ευχαριστημένος με την προσπάθεια μου. Έβγαλα 19.414 μόρια.

Και σίγουρα περνάς στη σχολή που θέλεις.

Ναι περνάω στον αρχικό μου στόχο που είναι η Ψυχολογία Θεσσαλονίκης.

Που νομίζεις ότι οφείλεται η επιτυχία σου;

Πιστεύω ότι οφείλεται στην προσπάθεια μου σε όλα τα χρόνια του Λυκείου, κι όχι μόνο την τελευταία χρονιά, καθώς και στη βοήθεια από τους καθηγητές από το σχολείο και ιδιαίτερα τους καθηγητές μου από το φροντιστήριο « Πράξη και Θεωρία » .

» . Θα ήθελες να ευχαριστήσεις κάποιους;

Φυσικά θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου που με βοήθησε με το διάβασμα και δε με πίεσε καθόλου, καθώς και το φιλικό μου περιβάλλον που έκανε την όλη διαδικασία πιο υποφερτή.

Τι θα συμβούλευες στους νέους υποψηφίους;

Υπομονή θα πρότεινα, όχι άγχος, να έχουν θέσει κάποιο στόχο ώστε να έχουν κίνητρο για να προσπαθήσουν και να μην κάνουν υπερβολές στο διάβασμα γιατί θα εξαντληθούν πολύ γρήγορα. Να θυμούνται επίσης ότι οι πανελλήνιες δεν είναι το παν και ότι η αξία τους σε καμία περίπτωση δεν κρίνεται από αυτές.

Σε ευχαριστώ πολύ Στέλιο και πάλι συγχαρητήρια

Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.



