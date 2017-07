Ιούλιος 11th, 2017 by Σταματίνα

«Οργιο» παρανομίας παρατηρήθηκε τα τελευταία 24ωρα στα νησιά του Ιονίου. Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν εντατικοί έλεγχοι στην αρμοδιότητα της περιφέρειας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ιονίων Νήσων, για την πρόληψη παραβατικών ενεργειών και την διασφάλιση της ομαλής εμπορικής δραστηριότητας, σε περιοχές με αυξημένο τουριστικό ενδιαφέρον από τους οποίους προέκυψαν σωρεία παραβάσεων και παρανομιών.



Μεικτά κλιμάκια αστυνομικών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Κερκύρας , Ζακύνθου, Κεφαλονιάς και Λευκάδας, πραγματοποίησαν ελέγχους επικεντρωμένους στην αντιμετώπιση παραβάσεων ηχορύπανσης, άγρας πελατών , μικροκλοπών, κατοχής ναρκωτικών και άλλων. Ως αποτέλεσμα των ερευνών συνελήφθησαν συνολικά 75 άτομα. Πιο συγκεκριμένα τα 24 στην Ζάκυνθο, 14 στην Κέρκυρα, 24 στην Κεφαλονιά και 13 στην Λευκάδα.



Οι παραβάσεις μεταξύ άλλων αφορούσαν: 12 για ηχορύπανση

1 για κατοχή ναρκωτικών ουσιών

1 για κλοπή

10 για παραεμπόριο

11 για στέρηση πιστοποιητικών υγείας

6 για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης

27 στέρηση αδειών οδήγησης iefimerida loading…

