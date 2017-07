Ιούλιος 11th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Την προσωπική του δέσμευση αλλά και της Νέας Δημοκρατίας ότι ως κυβέρνηση θα αλλάξει το νομικό πλαίσιο που διέπει την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κατέθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας μιλώντας σε εκδήλωση «κατά της οπισθοδρόμησης που επιχειρείται με το Νομοσχέδιο Γαβρόγλου για την Ανώτατη Εκπαίδευση και την Έρευνα», που διοργάνωσε η Πρωτοβουλία για Παιδεία και Ανάπτυξη (ΠΡΩ.ΠΑΙΔΕΙ.Α) επεσήμανε: «Αποτελεί προσωπική μου δέσμευση, αλλά και της Νέας Δημοκρατίας, να ξαναλλάξει το νομικό πλαίσιο το οποίο διέπει την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, σε μια λογική βελτίωσης του πλαισίου του νόμου 4009 ενσωματώνοντας, όμως, στην πρότασή μας και την εμπειρία από την εφαρμογή του νόμου μέχρι σήμερα». Πρόσθεσε δε πως «έχουμε, ήδη, κινηθεί σε αυτήν την κατεύθυνση και έχουμε προετοιμάσει αρκετές πτυχές αυτής της μορφωτικής πρωτοβουλίας. Δεν θα αιφνιδιάσουμε, αλλά δεν θα χάσουμε και πάρα πολύ χρόνο». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τόνισε την ανάγκη ενός Πανεπιστημίου το οποίο είναι ανοιχτό στις προκλήσεις των νέων εποχών, κοντά στην πραγματική κοινωνία, με μεγάλο βαθμό αυτονομίας και με ένα Υπουργείο Παιδείας, το οποίο παίζει έναν μικρότερο στρατηγικό ρόλο και πάντως δεν παρεμβαίνει ουσιαστικά σε ζητήματα διοίκησης των Πανεπιστημίων. «Με σκληρή, εξοντωτική αξιολόγηση – και κατά την άποψή μου με συσχέτιση των πόρων που διαθέτει ο κρατικός προϋπολογισμός – τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης, θα κρίνουν τον τελικό αριθμό των ιδρυμάτων που θα μπορούν πραγματικά να επιβιώσουν στις συνθήκες ενός κόσμου που αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα» υπογράμμισε ο πρόεδρος της ΝΔ. Παράλληλα, εξέφρασε τη ελπίδα «στην επόμενη Βουλή να μπορέσουμε να βρούμε μια ευρύτερη πλειοψηφία – δεν νομίζω ότι θα είναι αντίστοιχη της πλειοψηφίας που συγκεντρώθηκε στον 4009 – έτσι ώστε να μπορέσουμε να διορθώσουμε την μεγάλη ζημιά που σήμερα δυστυχώς, συμβαίνει στον χώρο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άκουσε με ενδιαφέρον τις σκέψεις για αυξημένη ισχύ νόμων που ψηφίζονται με διευρυμένη πλειοψηφία. «Θέλω να πιστεύω, όμως, ότι τελικά οι ίδιες οι συναινέσεις δεν είναι μόνο στη Βουλή, στην κοινωνία, αλλά και στην ίδια την Ακαδημαϊκή κοινότητα και κυρίως στους φοιτητές».



Παράλληλα ο πρόεδρος της ΝΔ έστειλε και μήνυμα για την βία στα Πανεπιστήμια: «Πρέπει να αντιληφθούμε ότι η κατάσταση που επικρατεί σήμερα σε πολλά ελληνικά Πανεπιστήμια είναι μια κατάσταση άκρως προβληματική, ειδικά στα ζητήματα που αφορούν τη βία και τον τρόπο με τον οποίον τα Πανεπιστήμια έχουν γίνει άνδρα έκνομων συμπεριφορών, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο ο νόμος αντιμετωπίζει το ζήτημα του ασύλου. Αυτά δεν είναι φυσιολογικά πράγματα. Και είναι καλό να το λέμε και να το φωνάζουμε και να υψώνουμε τη φωνή μας, ασχέτως ιδεολογικής προέλευσης, ότι αυτό το οποίο γίνεται σήμερα σε πολλά Πανεπιστήμια, απέχει πάρα πολύ από το να θεωρείται κάτι κανονικό».

Σημείωσε τέλος ότι «ο επόμενος μήνας, παρότι το Καλοκαίρι μπαίνει με ψηλές θερμοκρασίες θα αυξήσει τα αντανακλαστικά της ακαδημαϊκής, αλλά και της φοιτητικής κοινότητας. Θα ήθελα να δω μεγαλύτερη αντίδραση και από τους φοιτητές για αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα, με το νομοσχέδιο αυτό. Δεν έχω αυταπάτες, ξέρω ότι από την στιγμή που η κυβερνητική πλειοψηφία έχει αποφασίσει να ψηφίσει το νομοσχέδιο αυτό, μάλλον θα γίνει νόμος τους Κράτους, οπότε θα πρέπει να κοιτάξουμε την επόμενη μέρα». iefimerida

