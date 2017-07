Ιούλιος 11th, 2017 by Χρήστος Μίμης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού, σας προσκαλούν στο Συνέδριο για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Το Συνέδριο αυτό είναι το πρώτο από τα 13 Περιφερειακά Συνέδρια που έχουν προγραμματιστεί για το επόμενο διάστημα στη χώρα, στο πλαίσιο αποκεντρωμένου διαλόγου με κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς, για τη διαμόρφωση του Εθνικού Σχεδίου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης. Στόχος του Συνεδρίου είναι η σε βάθος διερεύνηση των παραγωγικών δυνατοτήτων και της αναπτυξιακής προοπτικής της Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και η επεξεργασία της πολιτικής και των πρωτοβουλιών, που θα σηματοδοτήσουν την μετάβαση της περιοχής, από την εποχή της κρίσης στην εποχή της Δίκαιης Ανάπτυξης. Οι εργασίες του Συνεδρίου θα γίνουν στο Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης, στα Κοίλα, την Τρίτη 11 Ιουλίου 2017 και την Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017, σύμφωνα με το Πρόγραμμα:

Περιφερειακό Συνέδριο για την παραγωγική ανασυγκρότηση στη Δυτική Μακεδονία Πρόγραμμα Τρίτη 11 Ιουλίου 2017 18:00 Προσέλευση – Έναρξη Συνεδρίου (Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης) 18:30-21:00 1η Ενότητα: Επιχειρηματικότητα – Χρηματοδοτικά εργαλεία – Ανάπτυξη της υπαίθρου Συντονιστές: – Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης – Επιχειρηματικότητας και Εμπορίου ΠΔΜ κ. Ματθαίος Καλαϊτζόπουλος – Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΔΜ κ. Θεόδωρος Θεοδώρου Ομιλητές: – Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Παπαδημητρίου – Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Αλέξης Χαρίτσης – Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ευάγγελος Αποστόλου 2η Ενότητα : Παιδεία – Έρευνα και νέες τεχνολογίες Συντονιστής: – Aντιπεριφερειάρχης Παιδείας – Πολιτισμού – Τουρισμού και Αθλητισμού ΠΔΜ κ. Θεοφύλακτος Ζυμπίδης Ομιλητές: – Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κώστας Γαβρόγλου – Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κώστας Φωτάκης Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017 12:30-16:30 3η Ενότητα : Υποδομές και προσπελασιμότητα Συντονιστές: – Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών ΠΔΜ κ. Μαρία Καρυπίδου – Αντιπεριφερειάρχης Υγείας- Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής ΠΔΜ κ. Σταύρος Γιαννακίδης Ομιλητής: – Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρήστος Σπίρτζης

4η Ενότητα : Περιβάλλον και ενέργειαΣυντονιστές: – Εκπρόσωπος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Αθηνά Καλαϊτζόγλου – Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Μεταφορών ΠΔΜ κ. Κωνσταντίνος Γέρου Ομιλητής: – Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γεώργιος Σταθάκης 16:30-18:30 Διάλειμμα Κεντρική Εκδήλωση 18:30 Ομιλία του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Θεόδωρου Καρυπίδη «Παραγωγική Ανασυγκρότηση με ανάπτυξη στη Δυτική Μακεδονία: Οι προκλήσεις είναι μπροστά μας» 19:00 Υπογραφή Συμφωνίας «Σύσταση Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας» 19:30 Ομιλία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα

This entry was posted on Τρίτη, Ιούλιος 11th, 2017 at 12:28 and is filed under ΚΟΖΑΝΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.