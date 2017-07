Ιούλιος 11th, 2017 by Σταματίνα

Τα καλοκαιρινά φρούτα, ξεχωρίζουν για το άρωμα, τη γεύση και την αίσθηση δροσιάς που προσφέρουν, εμπλουτίζοντας το εβδομαδιαίο μας διαιτολόγιο.



Σε αυτά, συγκαταλέγεται το νεκταρίνι, κοντινός «συγγενής» του ροδάκινου, το οποίο συμβάλλει στην καλύτερη ενυδάτωση του οργανισμού, λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς του σε νερό και παράλληλα, προσφέρει πολύτιμα θρεπτικά συστατικά. Ειδικότερα, το νεκταρίνι είναι καλή πηγή φυτικών ινών, που βοηθούν στην καλή λειτουργία του εντέρου και αυξάνουν το αίσθημα κορεσμού. Από την άλλη, περιέχει σημαντικές ποσότητες βιταμινών Α, Ε και C, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού και συνδέονται στενά με την υγεία των ματιών και του ανοσοποιητικού συστήματος.



Τέλος, τη θρεπτική αξία του νεκταρινιού ενισχύει το κάλιο, που συμβάλλει στην καλύτερη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, καθώς και τα αντιοξειδωτικά συστατικά που περιέχει, τα οποία προστατεύουν τον οργανισμό από την επιβλαβή δράση των ελευθέρων ριζών κι έχει φανεί ότι ασκούν καρδιο-προστατευτική και αντικαρκινική δράση. Αναφορικά με το θερμιδικό του περιεχόμενο, ένα μέτριο νεκταρίνι αποδίδει περίπου 60 θερμίδες, γεγονός που το καθιστά ένα ιδανικό σνακ, υψηλής διατροφικής αξίας. neadiatrofis loading…

