Ιούλιος 11th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Τη Δευτέρα 24 Ιουλίου ξεκινά η προετοιμασία της Εθνικής ομάδος Γυναικών στην Αθήνα (στο Κλειστό Γυμναστήριο Αγ. Δημητρίου) εν όψει του τουρνουά 3ου προκριματικού γύρου του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Η προετοιμασία θα συνεχιστεί στα Γρεβενά από τις 30 Ιουλίου έως τις 20 Αυγούστου ενώ την επομένη η Εθνική ομάδα θα αναχωρήσει για το Ρότερνταμ, Ολλανδία όπου θα διεξαχθούν οι αγώνες του 3ου προκριματικού γύρου από 22 έως 27 Αυγούστου 2017.

Οι αθλήτριες που εκλήθησαν είναι οι εξής (με έντονα γράμματα οι Γρεβενιώτισσες αθλήτριες): Αλεξία Καλανταρίδου

Αγγελική Μελίνα Εμμανουηλίδου

Γεωργία Λαμπρούση

Ειρήνη Κοκκινάκη

Στυλιανή Χριστοδούλου

Αικατερίνα Γιώτα

Αρέτα Κονόμη

Ευαγγελία Μερτέκη

Ασημίνα Νικολογιάννη

Άννα-Μαρία Σπανού

Ανδρομάχη Τσιόγκα

Κωνσταντίνα Δρακουλίδου

Ξένη Κακουράτου

Μαρίνα Τσοχατζή

Νίκη Κόλλια

Άλκηστις Καραφουλίδου

Ανθή Βασιλαντωνάκη

Ευαγγελία Χαντάβα

Μαρία Νομικού

